Antony in Serie A: pronti 50 milioni

Il futuro del brasiliano è lontano dal Manchester United e una big italiana è pronta a provarci accontentando anche le richieste del club inglese

Con il riscatto mancato del Betis, il futuro di Antony è ritornato ancora una volta in discussione. Il Manchester United non ha alcuna intenzione di mantenere il giocatore in rosa e per questo motivo il calciomercato estivo è l’occasione giusta per trovare una soluzione e consentire al brasiliano di rilanciarsi e continuare su quanto fatto in Spagna. E la Serie A potrebbe rappresentare la strada ideale per la sua carriera.

Secondo le informazioni di Rudy Galetti, il Manchester United avrebbe fissato il prezzo di Antony per il prossimo calciomercato intorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di una occasione importante nonostante un prezzo elevato. E un club di Serie A sembra essere pronto a fare un tentativo nel giro di qualche settimana per provare a sbloccare la situazione e chiudere una operazione importante come quella riguardante il brasiliano.

Calciomercato: Antony in Italia, con chi firma

Il futuro di Antony si deciderà nelle prossime settimane. Fino a qualche giorno fa sembrava ormai fatta per il riscatto da parte del Betis. Ora il club sembra aver cambiato i piani e non ha più alcuna intenzione di andare a puntare sul brasiliano. Per questo motivo il Manchester United sarà chiamato a trovare una nuova soluzione e attenzione all’ipotesi Serie A. La Juventus ci ha pensato in passato, ma i 50 milioni di euro rappresentano una cifra importante e non facile da spendere senza cessioni.

Attenzione alla pista Milan soprattutto se non ci dovesse essere la permanenza di Leao. La cessione del portoghese nel prossimo calciomercato sembra aprire alla possibilità di un tentativo per Antony. Il brasiliano potrebbe rappresentare una possibilità importante per i rossoneri conoscendo anche la necessità di rilanciarsi dopo un periodo facile. E per questo motivo vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime settimane.

Antony al Milan ad oggi è una semplice suggestione. In questo momento i rossoneri hanno altre priorità di calciomercato e sono concentrati a chiudere queste operazioni prima di pensare ad altro. E il possibile arrivo del brasiliano in questo momento sembra essere legato principalmente alla partenza di Leao. Vedremo come si svilupperà la situazione e se il club meneghino riuscirà a definire l’affare Antony. Una cosa è certa: il Milan vuole alzare ancora di più il livello della rosa.