Juventus, non solo Antony: nuovo affare dallo United

La Juventus è pronta a chiudere un nuovo doppio affare in casa Manchester United. Spunta il nuovo intreccio oltre quello di Antony: tutta la verità dalla Premier League

Il club bianconero cercherà di allestire una rosa competitiva per essere protagonista anche in Champions League. Poche ore fa è arrivato l’addio anche con il ds Cristiano Giuntoli per iniziare un nuovo percorso di crescita. La Juventus sarà molto attiva sul fronte calciomercato per mettere a segno nuovi colpi di spessore internazionale: ecco l’ultima mossa vincente.

La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta per ambire a grandi palcoscenici. Igor Tudor sarà alla guida della Juventus per il Mondiale per Club, ma l’allenatore croato spera di essere confermato anche per la prossima stagione. Novità importanti in casa Manchester United per un doppio affare in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo per chiudere due colpi in attacco. Saranno ore importanti per conoscere il futuro del top player inglese che non vede l’ora di dire subito addio ai Red Devils: conosciamo gli ultimi dettagli della futura operazione.

Calciomercato Juventus, nuovo affare in Premier: arriva il talento inglese

Una voglia immensa di cambiare ancora una volta squadra. La sua destinazione potrebbe essere in Serie A firmando con la Juventus: spunta il nuovo annuncio decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, oltre Antony rientrato dal prestito al Real Betis spunta anche l’affare per Sancho dopo il prestito al Chelsea. Un doppio affare possibile per la svolta in casa Juventus: ci sarà una nuova rivoluzione in estate per allestire una rosa super competitiva. Il talento inglese dello United già è stato accostato a lungo al club bianconero, ma a giugno potrebbe arrivare la svolta decisiva.

Sancho non vede l’ora di cambiare ancora una volta squadra: dopo il prestito al Chelsea tornerà a disposizione del Manchester United, ma il suo futuro sarà altrove. Ha conquistato la Conference League segnando anche in finale con i Blues: la Juventus proverà così a convincerlo a sbarcare definitivamente a Torino.

Anche il talento brasiliano Antony sarebbe finito nuovamente nel mirino del club bianconero: il neo ds Comolli dovrà subito mettersi a lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa della prossima stagione. Ormai ci siamo per la svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici: spunta la novità dallo United per l’accoppiata vincente Antony-Sancho.