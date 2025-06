Ultimatum Juve per il Colpo in attacco: nuova rivoluzione e le richieste di Tudor

Da Vlahovic a Kean passando per David, le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Nuovo appuntamento con TI AMO CALCIOMERCATO , programma in onda sul nostro canale Youtube . Focus sulla Juventus , tra nuova rivoluzione – societaria e tecnica – e le richieste di Igor Tudor .

I cambiamenti dirigenziali, da Comolli alla promozione di Chiellini passando per l’epurazione di Giuntoli e l’arrivo di un nuovo Ds, danno e daranno ufficialmente il via a un cambiamento profondo, l’ennesimo della rosa a disposizione del tecnico croato.

Importanti cambiamenti ci saranno puri in attacco: incerta la permanenza di Kolo Muani post Mondiale per Club , mentre Vlahovic rimane in uscita dato che ad oggi permane l’impossibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.

A proposito di attacco, il mercato in entrata potrebbe ‘sbloccare’ un grande ex bianconero: parliamo di Moise Kean . Dopo la grande stagione alla Fiorentina , l’attaccante italiano è finito nel mirino dei big inglesi. In particolare del Manchester United , il quale non avrebbe problemi a pagare la clausola e, quindi, a versare 52 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

L’assist di Kean alla Juve, David e il rinnovo di Tudor

L’approdo di Kean alla corte di Amorim potrebbe liberare per la Juve due ex Serie A come Hojlund e Zirkzee , entrambi nel mirino dell’Inter. Per il reparto avanzato bianconero rimane comunque un nome ‘caldissimo’ quello di Jonathan David , in scadenza col Lille. Il Napoli è ancora su di lui, ma la trattativa si è un po’ impantanata, e questo può favorire proprio Chiellini e soci.

Per Tudor sarebbe un rinforzo di grande spessore, importantissimo in vista del Mondiale. A proposito del tecnico di Spalato, il club di Exor è orientato alla sua conferma pure per la prossima stagione, ma Tudor – come evidenziato dal nostro direttore Eleonora Trotta – è intenzionato a fare delle richieste. Una di queste il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2026.