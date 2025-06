Agente Rugani: “Tudor trasmette sicurezza. Ecco il parere di Daniele” | ESCLUSIVO

Torchia a JUVE ZONE: “Ho incrociato Comolli al J-Hotel e parlato con Scanavino”

“Le idee chiare pagano sempre”. Così Davide Torchia a JUVE ZONE in merito al rinnovo di Tudor. “Il mister ha fatto bene e ha meritato – ha aggiunto l’agente di Rugani – Sono contento che ci sia Tudor, anche perché svenarsi per cambiare allenatore in un momento in cui sta cambiando la dirigenza non è un bene, si sarebbe fatto un cambio tanto per cambiare e nel calcio non va bene”.

“Che impressione ha fatto a Rugani? Daniele non si permette mai di giudicare gli allenatori – ha risposto Torchia nel programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – tantomeno quelli che ha visto da poco.

Rugani loo conosceva già perché era nello staff di Pirlo alla Juventus, ma quello che posso dire è che come persona Tudor gli piace molto. Perché è uno che ti parla da vicino, ti guarda negli occhi, ti spiega bene tutto quello che va fatto e ti trasmette sicurezza. È molto diretto e mi piacciono molto quelli diretti”.

Tudor ha strappato conferma e rinnovo dalla nuova dirigenza bianconera: “Non ho ancora incontrato i dirigenti – ha svelato Torchia in conclusione – Ho incrociato Comolli al J-Hotel, ora lasciamoli formare prima. Se hanno bisogno di parlare ci incontreremo e ci conosceremo, noi siamo a disposizione. C’è Scanavino che è il trait d’union con la precedente gestione che ha già parlato con Rugani e con me“.