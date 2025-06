Mourinho CT della Nazionale italiana: risposta arrivata

Le ultime sul futuro della panchina dell’Italia dopo l’esonero di Spalletti

Per sostituire Spalletti, dopo il no di Ranieri, la Federcalcio sta prendendo in considerazione anche dei profili stranieri. Su tutti José Mourinho, il quale in Italia ha scritto pagine storiche per il nostro calcio, dal Triplete con l’Inter alla Conference League con la Roma.

Al momento, tuttavia, Mourinho è più che altro una suggestione. Interpellato da Calciomercato.it sull’ipotesi Italia per il suo prossimo futuro, il portoghese ha preferito non commentare le indiscrezioni che lo danno, seppur con chance ridotte, in lizza per la panchina azzurra.

In Turchia danno comunque molto probabile, se non certa la permanenza di Mourinho al Fenerbahce, dove è approdato l’estate scorsa arrivando secondo alle spalle del Galatasaray. Il 62enne di Setubal ha un altro anno di contratto con il club di Istanbul.

Nazionale, Gattuso in pole per il post Spalletti

Allo stato attuale il favorito per la Nazionale è Gennaro Gattuso, davanti a Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Come risulta a CM.IT, proseguono i contatti tra Gravina e il tecnico calabrese, fresco di addio all’Hajduk Spalato dopo una sola stagione e aver chiuso il campionato croato al terzo posto.