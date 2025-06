Milan, doppio rinforzo dal Liverpool: Allegri pronto ad esultare

Il Milan sta guardando con interesse in casa Liverpool per un doppio rinforzo che può essere l’ideale per la squadra che ha in mente Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Sono ore a dir poco di fermento per i rossoneri, che si stanno organizzando con i nuovi arrivi per pianificare al meglio la prossima stagione. Igli Tare si è già attivato, ma per il momento le attenzioni dei più sono concentrate sulla questione che riguarda le cessioni. I casi più spinosi riguardano i tre più grandi calciatori attualmente a disposizione del nuovo allenatore del Milan, vale a dire Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Ma ovviamente non si può prescindere anche dai colpi in entrata.

Da questo punto di vista sono tanti i nomi sui quali il direttore sportivo dei rossoneri si sta muovendo, nella assoluta consapevolezza che per tornare grandi servono rinforzi. Ancor di più in caso di cessioni eccellenti. In tal senso, stando alle ultime notizie che arrivano, il Milan può guardare con interesse in casa Liverpool non per un profilo ma addirittura per due, dal momento che ci sono un paio di calciatori sui quali la dirigenza si sta muovendo con interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, doppio innesto che arriva dal Liverpool: Allegri accontentato?

Come è noto, da diverso tempo si parla di un forte interessamento del Milan nei confronti di Federico Chiesa. L’ex Juventus e Fiorentina, infatti, al Liverpool sta faticando a trovare spazio vista la concorrenza da capogiro che c’è e gradirebbe tornare in Serie A. L’ottimo rapporto con Massimiliano Allegri può facilitare questa operazione, ma a quanto pare potrebbe non essere il solo ad imbarcarsi dalla terra dei Reds per sbarcare tra i rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti da questo punto di vista che riguardano il futuro dell’attacco del Milan. Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, infatti, i rossoneri si stanno muovendo sulle tracce di Darwin Nunez e si tratta di una aggiunta significativa. L’uruguaiano, da molti in patri paragonato, anche per ragioni estetiche, ad Edinson Cavani, è in uscita dal Liverpool e piace anche al Napoli come alternativa a Romelu Lukaku.

Complice anche la mancata qualificazione alle coppe europee, la pista Darwin Nunez si può surriscaldare per il Milan probabilmente solo in caso di cessione di un big, a meno che il Liverpool non apra alla soluzione del prestito.