Milan, difesa nuova per Allegri: due innesti dall’Arsenal

Il Milan ha intenzione di chiudere subito per i prossimi affari. Spunta l’incontro a Londra nelle prossime ore per due innesti di qualità dall’Arsenal: l’intreccio decisivo

Una voglia immensa di puntellare la rosa a disposizione di Allegri che non vede l’ora di iniziare la nuova avventura sulla panchina dei rossoneri. Il Milan ora vorrebbe investire i soldi incassati dalla cessione del centrocampista olandese Reijnders, trasferitosi nei giorni scorsi al Manchester City. Ecco il doppio affare dall’Arsenal: incontro immediato a Londra per accontentare tutte le parti coinvolte.

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Il neo ds Tare si sta muovendo su più tavoli per incrementare il tasso tecnico del Milan, desideroso di dimenticare in fretta e furia la passata stagione. Un intreccio a sorpresa in vista della prossima stagione con il doppio innesto dall’Arsenal: conosciamo i dettagli per l’accordo con i Gunners. Ormai ci siamo per i primi annunci in entrata per innalzare il tasso tecnico della squadra rossonera: ecco la verità.

Calciomercato Milan, l’intreccio con l’Arsenal: l’incontro a Londra

Saranno giorni intensi in casa rossonera per arrivare subito all’annuncio dei nuovi acquisti. Senza coppe europee Allegri è pronto a ripartire da zero per riportare in alto la squadra rossonera. Ormai ci siamo per un nuovo accordo a Londra: spunta l’intreccio decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan si prepara a puntellare la difesa a disposizione di Max Allegri. Doppio innesto dall’Arsenal con i possibili arrivi di Zinchenko, erede di Theo Hernandez, e Kiwior che potrebbe arrivare al posto di Thiaw. A Londra dovrebbe esserci il primo incontro con il ds Tare pronto a chiedere per il doppio affare.

Saranno giorni intensi per arrivare subito alla fumata bianca. Il Milan ha intenzione di allestire una rosa competitiva per puntellare ogni reparto di Allegri. Un momento decisivo per chiudere subito i prossimi colpi di spessore internazionale per regalare una rosa già completa in vista del ritiro estivo.

Kiwior non vede l’ora di tornare in Serie A dopo essere stato accostato anche a Juventus e Napoli nei mesi scorsi. Il difensore polacco è esploso nel campionato italiano con la maglia dello Spezia prima di volare a Londra per conoscere da vicino la Premier League. Il Milan ha intenzione di chiudere subito per il doppio affare in difesa per alzare il muro di Max Allegri.