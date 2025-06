Milan, Leao verso il Bayern: il sostituto arriva dall’Arsenal

In casa Milan c’è da registrare la forte volontà di Rafa Leao di voler andare via ed in tal senso è concreto l’interesse del Bayern Monaco. Da questo punto di vista, il suo sostituto può arrivare direttamente dall’Arsenal. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I rossoneri non si fermano e stanno gradualmente dando un campo ed una coda, come si suole dire, a questa squadra. Dopo i disastri di questa stagione, infatti, c’è bisogno di azzerare tutto e di cambiare le cose passando dalla scelta del direttore sportivo, con la scelta che è caduta su Igli Tare, e da quella relativa a Massimiliano Allegri per la panchina. In tal senso, però, il tema delle cessioni è assolutamente centrale. Theo Hernandez sembra ai saluti, ma a quanto pare anche Rafa Leao e Mike Maignan stanno spingendo per andar via.

Il portoghese rappresenta sicuramente il caso più importante. Soprattutto perché è l’ultimo in ordine di tempo. Massimiliano Allegri, infatti, lo aveva indicato come il centro del suo progetto e della sua idea di Milan, ma pare abbia adesso chiesto di andar via. Nonostante tutto. Il Bayern fa sul serio per lui e sta studiando la formula per portarlo in Baviera. Ancor di più tenendo conto della rabbia dei tifosi dopo questa annata, i rossoneri non possono stare a guardare ed anzi avrebbero già individuato il suo sostituto. Arriverebbe dall’Arsenal. Andiamo a vedere le ultime.

Milan, nel mirino l’ala dell’Arsenal: può essere l’erede di Rafa Leao

I Gunners sono un’altra squadra che in questa estate potrebbe cambiare molto e questo potrebbe finire per coinvolgere anche i rossoneri. Ed in maniera importante. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Milan avrebbe messo seriamente gli occhi su Gabriel Martinelli, fortissima ala destra dell’Arsenal e della Nazionale brasiliana. E’ considerato un elemento importante nello scacchiere di Mikel Arteta, ma per il suo addio sarebbe stato anche fissato il prezzo.

A quanto si legge, infatti, i Gunners lo valutano 50 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe verosimilmente il grande innesto di questa sessione per il Milan, che però potrebbe avere le risorse per poterselo regalare solo in caso di addio proprio di Rafa Leao. Proprio per questo motivo si tratta di una pista da tenere attentamente in considerazione e che si intreccia, in maniera fisiologica, con il futuro del portoghese.

Classe 2001, si tratta di un perno dell’Arsenal come certificato dai suoi numeri: in 51 partite in stagione tra tutte le competizioni Martinelli ha messo a segno 10 gol, a cui vanno aggiunti anche 6 assist. Insomma, numero da ala di primo piano. Ed il Milan ci pensa.