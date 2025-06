Inter, l’alternativa di Dumfries: c’è l’ok di Chivu

Nuova idea per incrementare il tasso tecnico dell’Inter. Dumfries ha bisogno di un’alternativa valida: ecco la soluzione immediata in Serie A

Chivu è stato scelto dal presidente Marotta per il post Simone Inzaghi. Una decisione immediata per puntare in alto nonostante la sua giovane età dopo l’esperienza alla guida del Parma. Conosce molto bene l’ambiente nerazzurro per aver guidato le giovanili: ora arriverà un nuovo innesto di forza e qualità per il 3-5-2.

L’Inter è pronta a scendere in campo per le prime sfide del Mondiale per Club. Cristian Chivu non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura alla guida dei nerazzurri. Dopo aver vissuto una breve parentesi al Parma, è ormai pronto per guidare la sua ex squadra. Chivu è stato uno degli eroi del Triplete, ma ora partirà la sua prima avventura in una big della Serie A. Spunta un nuovo affare dalla Serie A per rinforzare le corsie esterne: spunta il profilo a sorpresa per dare l’alternativa a Dumfries.

Calciomercato Inter, nuova mossa vincente per Chivu: la trattativa

Novità importanti in vista della prossima stagione per rinforzare subito la rosa nerazzurra. Chivu ha bisogno di alternative valide in ogni zona del campo: occhio anche a cessioni eccellenti in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Jackson Tchatchoua è finito nel mirino dell’Inter per dare un’alternativa sulla fascia a Dumfries. Chivu avrebbe già dato il suo gradimento per l’affare nerazzurro, ma occhio anche alla Fiorentina. Una nuova mossa a sorpresa per ringiovanire anche la rosa dell’Inter dopo gli ultimi anni ricchi di colpi di scena.

Qualche big potrebbe subito partire in vista della prossima stagione: spunta la soluzione immediata per puntare in alto. Tchatchoua è stato accostato anche al Napoli nei mesi scorsi, ma ora potrebbe compiere il salto di qualità in maglia nerazzurra. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro per essere protagonista anche in Champions League.

Una voglia pazzesca per chiudere subito nuovi colpi di assoluto valore. I prossimi giorni saranno decisivi per continuare a puntare in alto: l’Inter ha intenzione di voltare definitivamente pagina puntando su giovani di belle speranze. Tchatchoua è uno di questi per anticipare anche la folta concorrenza sul laterale dell’Hellas Verona. Il presidente Marotta continua a monitorare attentamente vari profili della Serie A in attesa di partire per gli USA.