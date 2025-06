Triplo annuncio sul futuro della Juventus: sta succedendo in questo momento

Dalla conferma in panchina di Tudor alle strategie di mercato fino al nuovo assetto societario: le ultime sul mondo bianconero

La nuova Juventus inizia a prendere forma prima di tutto dal punto di vista societario. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Damien Comolli che ha messo in luce il proprio modo di lavorare in vista della ripartenza del club bianconero.

La Juve parte dalle fondamenta con la conferma ufficiale di Igor Tudor e di questo ed altro si è parlato nello speciale di ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale YouTube di Calciomercato.it: “Tudor è felice di rimanere alla Juve, sa che non era la prima scelta. Comolli e Tudor hanno parlato anche di Conte e di come fosse l’unico allenatore che hanno cercato e quindi c’è questa fiducia per continuare ancora insieme”.

Dal punto di vista delle strategie però la direttrice Eleonora Trotta ha evidenziato: “Per iniziare bene la stagione vuole un contratto di almeno un ulteriore anno. Ci aspettiamo che venga certificato con un prolungamento ed annesso incontro in questi giorni”. Va però anche sottolineato come nel complesso Tudor rimanga anche per mancanze reali di alternative.

Calciomercato Juventus, dal nuovo ds a Kolo Muani

Durante l’approfondimento odierno condotto da Riccardo Meloni il tiro è stato spostato anche sul nuovo direttore sportivo: “La Juve sta cercando una figura tecnica e non mediatica come Massara. Sono diverse le idee che balenano nella testa della società. Si parla anche di un possibile ritorno di Ottolini che sta facendo la sua esperienza al Genoa”.

Detto inoltre che “il prossimo anno ci sarà ancora una Juve in difficoltà o che comunque dovrà fronteggiare il Napoli che parte favorito. C’è anche il Milan con Allegri che ha solo il campionato”.

Infine sul futuro di Kolo Muani: “Nei giorni scorsi è arrivato il via libera e oggi è arrivata la conferma di Comolli. Il PSG non lo considera più parte del progetto. Difficile prò cederlo questa estate. Un prestito con diritto/obbligo potrebbe essere la strada per trattenerlo ancora. Senza ds che si occuperà del mercato la Juve è abbastanza bloccata”.