Svolta Donnarumma: arriva a zero nel 2026

Il futuro del portiere deve essere ancora scritto. C’è una possibilità di vederlo cambiare squadra solamente la prossima stagione

Dopo una stagione sicuramente importante dal punto di vista individuale, il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il portiere spinge per un rinnovo con il PSG. Per adesso, però, la trattativa vive una sorta di fase di stallo tanto che si è ipotizzato anche una sua partenza durante questo calciomercato. Ma c’è una possibilità da tenere in considerazione: quella di un trasferimento a zero durante il 2026.

L’obiettivo del PSG è quello di non lasciar andare Donnarumma a zero. Per questo motivo l’ipotesi di una cessione nella sessione di calciomercato estiva è sempre da tenere in considerazione. Ma non è da escludere che alla fine i parigini possano decidere di attendere qualche mese in più per capire le possibilità di arrivare al prolungamento prendendosi il rischio di arrivare alla scadenza del contratto. E un club è pronto ad approfittare della situazione per piazzare un colpo importante.

Calciomercato: Donnarumma in una big, firma a zero

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da decidere. Sono molti i club che nelle prossime settimane proveranno a sondare il terreno e capire la fattibilità del colpo. Per adesso il portiere italiano non ha nessuna fretta. La priorità resta quella di rinnovare con il PSG e per questo motivo da parte dell’estremo difensore ci potrebbe anche essere la scelta di attendere i prossimi mesi per trovare un accordo.

Secondo le informazioni di todofichajes.net, il Real Madrid si è mosso per Donnarumma. I Blancos avrebbero avuto dei contatti con il suo entourage per capire la possibilità di portarlo a zero nel 2026. Una chance di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto se non si dovesse concretizzare una partenza nelle prossime settimane. Per adesso si tratta di una semplice ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Da sottolineare come il Real Madrid potrebbe decidere di andare a prendere Donnarumma sin da subito, ma il dualismo con Courtois rischia di complicare non poco la situazione. Per questo motivo l’idea dei Blancos sarebbe quella di rinviare il suo arrivo di un anno. Molto, però, dipenderà da cosa succederà nel prossimo calciomercato. Per adesso Donnarumma ha come obiettivo principale quello di rinnovare con il PSG. Ma se non dovesse esserci, tutte le possibilità sono da seguire come un suo passaggio alla corte di Xabi Alonso.