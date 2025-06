Juventus sotto shock: “Osimhen, Tonali e Donnarumma”

La rivelazione che fa impazzire i tifosi bianconeri. Il piano per rendere grande la squadra, arrivata quarta in Serie A

La Juventus si appresta a vivere un’estate intensa sia in campo, con il Mondiale per Club, che fuori, con il calciomercato.

Una volta concluso il campionato, però, il club bianconero ha deciso di voltare pagina, dicendo addio a Cristiano Giuntoli. Una separazione, quella dall’ex Napoli, che chiaramente sta facendo ancora tanto discutere. Sono diversi, d’altronde i capi d’accusa mossi contro la gestione di Giuntoli.

Così Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera a ‘Cose di Calcio’, ha riportato alcuni pensieri che sarebbero da attribuire proprio a Giuntoli. L’agente sportivo ha, infatti, incontrato l’ex dirigente della Juventus.

Le attenzioni si sono spostate sulle varie trattative, nel corso di questi mesi, che non hanno convinto per nulla. A partire chiaramente dai colpi Koopmeiners e Douglas Luiz: “L’olandese è stato condizionato da due infortuni seri, uno alla costola e uno al tendine. Inoltre, non sarebbe stato aiutato da Motta ad adattarsi al suo sistema di gioco. Il brasiliano invece, ha avuto un infortunio particolare e complicato da trattare. Questo ha condizionato tutta la sua stagione, rendendola piuttosto sfortunata.

“Huijsen? M ha spiegato che alla fine la Juventus ha incassato comunque 25 milioni. Inoltre, nello staff tecnico c’erano dubbi sulle sue reali capacitĂ difensive”.  Brambati poi annuncia il triplo colpo che aveva in mente Giuntoli: Infine, Brambati ha svelato un retroscena sull’addio di Giuntoli alla Juve: “Mi ha detto che, una volta sistemati i conti in questa sessione estiva di mercato, sarebbe andato dalla proprietĂ a chiedere il via libera per tentare tre grandi colpi: Osimhen, Tonali e Donnarumma“.

Il punto su Conte: ecco le dichiarazioni di Brambati

Poi sono diverse le dichiarazioni su Conte: “Antonio è un amico e vi dico che ha provato a svincolarsi dal Napoli ma non poteva farlo. Ha un contratto di tre anni, se tu dai le dimissioni e ti vengono respinte, tu ti metti in un angolino continui a prendere i soldi è stai lì”.

“Conte è stato cercato per ritornare quest’anno. Lui non si è potuto svincolare e lo ha spiegato a Chiellini. Non c’era una clausola di svincolo, l’unica intesa sulla parola è stata quella con il quale lui dice a De Laurentiis che se vuole andare via prima della scadenza del contratto può farlo. Il presidente del Napoli ha inteso però che avrebbe potuto lasciare il Napoli ma non per andare alla Juventus e non in Italia“.