Niente Serie A, firma in Premier: è lui il colpo per la Champions

Il calciatore sembrava destinato a giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore avrebbe snobbato la possibilità di trasferirsi in Italia perché attratto dal richiamo della Premier League. Su di lui si sarebbero cominciate a muovere diverse squadre importanti, una delle quali avrebbe intenzione di ingaggiarlo per rinforzarsi in vista della prossima Champions League.

Dettaglio, questo, che starebbe giocando un ruolo fondamentale nella scelta del ragazzo, consapevole che giocare questa competizione in Inghilterra ha un sapore diverso rispetto che farlo in Italia. Allo stesso tempo, però, fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è possibile, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa sia ben precisa.

Snobba la Serie A per la Premier League

Al richiamo della Premier League non si può dire di no. Nonostante sia stato accostato con insistenza a diverse squadre importanti di Serie A, l’attaccante sembrerebbe sempre più orientato ad accettare le avance di una big inglese.

Al momento i discorsi tra le parti sarebbero ancora in alto mare, anche perché persisterebbe una distanza importante tra domanda e offerta, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno le cose possano sistemarsi per il meglio, anche perché oramai il calciatore è uscito allo scoperto facendo chiarezza su quella che è la sua volontà (chiara) in vista della prossima stagione.

Sulle sue tracce ci potrà anche essere il Napoli campione d’Italia, ma stando ai colleghi di Sky Sports Antoine Semenyo giocherà in Premier League anche nella prossima stagione. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Bournemouth, l’anglo-ghanese potrebbe essere il colpo dell’estate del Tottenham, alla ricerca di profili nuovi con i quali andare a rinforzare e completare la rosa in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

C’è concorrenza per l’esterno: niente Serie A

Sotto traccia il Napoli proverà a tornare forte su Antoine Semenyo, ma al momento l’anglo-ghanese non è una priorità della dirigenza partenopea. Questo permetterà al Tottenham di affondare il colpo decisivo sull’attaccante del Bournemouth, che in Premier League godrebbe di una lista piuttosto folta di pretendenti.

Oltre agli Spurs, infatti, anche il Manchester United sarebbe finito sulle tracce di Semenyo, che potrebbe dunque ritrovarsi a decidere tra i Red Devils ed il club di Londra, ad oggi il favorito complice anche la partecipazione alla prossima Champions League. A livello di cifre, comunque, stando a dati Transfermarkt l’operazione col Bournemouth dovrebbe chiudersi attorno ai 40 milioni di euro, anche se le Cherries sperano possa aprirsi una vera e propria asta per Semenyo così da guadagnare ancora di più dalla sua cessione. Staremo a vedere.