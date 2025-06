Milan: Maresca lo scarica, primo rinforzo per Allegri

I rapporti fra il Chelsea e i rossoneri sono buoni da tempo e per questo motivo si tratta di una operazione da tenere sotto osservazione. Le ultime

Sono giorni di riflessioni in casa Milan su quali giocatori puntare. Tare e Allegri ormai da tempo sono al lavoro per individuare i profili che possano alzare ancora di più il livello della rosa oltre che naturalmente portare la squadra a fare un salto di qualità importante per raggiungere i traguardi a cui i tifosi rossoneri erano abituati. E il direttore sportivo potrebbe approfittare anche di una situazione in casa Chelsea.

Secondo le informazioni di Schira, il Chelsea non ha intenzione di lasciare il giocatore in rosa e il Milan potrebbe fare un tentativo nel prossimo calciomercato. Un rinforzo importante con un giocatore che ormai da tempo è nel mirino dei rossoneri. Per ora siamo nel campo delle ipotesi. Ma Allegri ha dato il suo benestare a queste operazione e quindi si potrebbe ragionare sul via libera anche in tempi brevi.

Calciomercato Milan: svolta in difesa, via libera dal Chelsea

Il Milan dovrà rinforzare quasi tutti i reparti durante il calciomercato estivo. Sono diversi i calciatori in partenza e quindi andranno sostituiti anche in tempi brevi per consentire ad Allegri di poter allenare sin da subito la rosa quasi al completo. E i rossoneri potrebbero fare un sondaggio con il Chelsea per capire la fattibilità del colpo.

Stando a quanto riferito da Schira, il Chelsea non ha alcuna intenzione di puntare su Disasi e si tratta di una operazione di calciomercato che si potrebbe chiudere facilmente. Il francese è un classe 1998 che solitamente gioca come terzino destro, ma potrebbe agire anche come centrale. Una sorta di jolly con Allegri che potrebbe utilizzarlo sia in una difesa a 4 o magari a 3. Per questo motivo il tecnico sembra pronto a dare il via libera all’operazione.

Per il momento si tratta di una ipotesi. Ma l’affare Disasi-Milan è una pista da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato visto che il calciatore non rientra più nei piani del Chelsea e i Blues spingono per una cessione in davvero poco tempo.

Mercato Milan: Disasi resta un obiettivo

Disasi è un vecchio obiettivo del Milan. Fino ad oggi non c’è stata la possibilità di arrivare alla fumata bianca, ma durante il calciomercato estivo le cose sono destinate a cambiare.

Il Chelsea non ha intenzione di puntare su di lui e questo rappresenta una grande occasione per il Milan. Vedremo se Tare deciderà di affondare il colpo o andare su altri obiettivi.