Juventus, nuovo innesto dall’Inter: regalo per Tudor

La Juventus è al lavoro per chiudere subito per nuovi colpi a giugno. Spunta l’intreccio con l’Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor: l’annuncio

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. La Juventus dovrà intervenire subito sul fronte calciomercato per svoltare definitivamente: ecco l’intreccio decisivo in casa Inter. Una nuova mossa vincente per allestire una rosa competitiva ad Igor Tudor, confermato ancora una volta sulla panchina dei bianconeri.

La dirigenza bianconera non vede l’ora di mettere a segno innesti di spessore internazionale. Spunta un nuovo intreccio con l’Inter per regalare il primo acquisto a Tudor. L’allenatore croato è stato confermato sulla panchina della Juventus per la prossima stagione: Comolli ha annunciato in conferenza stampa numerosi interventi anche sul fronte calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, ecco la nuova mossa vincente in casa Inter.

Calciomercato Juventus, sprint dalla Juve: l’affare a centrocampo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla nuova soluzione immediata. La Juventus pensa in grande per tornare a competere per lo Scudetto e per arrivare fino in fondo in Champions League. Una nuova svolta dall’Inter per anticipare la folta concorrenza per il top player.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi potrebbe vestire la maglia bianconera. Il centrocampista dell’Inter vuole giocare con continuità in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio con i nerazzurri. Con l’arrivo di Chivu le dinamiche potrebbero cambiare ancora per iniziare così una nuova avventura suggestiva.

Decisivo in numerose partite di Champions League, Frattesi è stato impiegato col contagocce da Simone Inzaghi. Si è fatto trovare sempre pronto senza tirarsi mai indietro, ma già a gennaio è stato ad un passo dall’addio all’Inter. Anche il Napoli potrebbe pensare a lui in vista del futuro: il centrocampista nerazzurro è pronto a dire addio nei prossimi giorni per iniziare una nuova avventura in Serie A.

Il suo desiderio è quello di essere titolare per tutta la stagione mettendo in luce tutto il proprio talento. Frattesi è cresciuto a dismisura durante la sua esperienza all’Inter, ma l’avventura sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Un intreccio di calciomercato suggestivo per sognare in grande in casa Juventus. Tudor ha già dato l’ok per il suo acquisto: è un profilo che piace davvero tanto per la prossima stagione.