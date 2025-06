Juventus, nuovo bomber con la clausola: l’annuncio del club

Nuovo bomber con la clausola rescissoria: c’è l’annuncio del Presidente del club. Gli aggiornamenti in casa bianconera

La nuova Juventus riparte da Igor Tudor. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, proprio in queste ore la dirigenza bianconera e l’entourage del tecnico parleranno del prolungamento, di cifre, ma anche di eventuali clausole da inserire.

Nelle ultime ore, inoltre, il club ha confermato ufficialmente la presenza di Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club. La società, in particolare, è al lavoro per la permanenza dell’attaccante francese anche nella prossima stagione. Sulla situazione di Vlahovic, invece, Comolli ha dichiarato: “Devo prima parlare con il ragazzo e capire le sue impressioni. È un top player, bisogna capire però quali sono le sue intenzioni anche dal punto psicologico e qual è la sua posizione. Poi sarò in grado di prendere una decisione”.

Come noto, l’attaccante serbo è sempre più in bilico: la Juventus si sta già guardando intorno alla ricerca di un nuovo bomber. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota il sogno Viktor Gyokeres. Il presidente dello Sporting Frederico Varandas, intercettato da ‘A Bola’, ha però avvisato: “Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria? Ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti non funzionano con me. Una cosa posso garantire: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Non se ne andrà perché non gliel’ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrà che peggiorare”. Messaggio forte e chiaro da parte del club portoghese.

Calciomercato Juve, il Presidente dello Sporting: “100 milioni per Gyokeres”

“Oggi è l’11, che ore sono? Le 11:45? Fino ad oggi, lo Sporting non ha ricevuto una sola offerta per Viktor Gyokeres, né oggi né la scorsa estate”, ha concluso il numero uno della società di Lisbona.

Il presidente dello Sporting chiarisce così la posizione del club: per Gyokeres non basteranno le cifre che sono circolate nelle ultime ore, ovvero 60 milioni di euro più bonus. Non si scappa dalla clausola rescissoria: chi vorrà acquistare il bomber svedese dovrà sborsare 100 milioni di euro.