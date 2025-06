Italia, ci siamo per Gattuso nuovo CT: i dettagli

Vicinissimo l’accordo con il tecnico, concluso il casting per il sostituto di Spalletti: siamo alla svolta

A questo punto ci siamo. Gennaro Gattuso sarà, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo secondo, il prossimo ct della Nazionale.

Il casting è durato un paio di giorni, dall’esonero di Spalletti passando per il no di Ranieri fino alla scelta di ‘Ringhio’. Il nome è venuto fuori con prepotenza ieri, con i contatti sempre più frequenti, la sapiente ‘intermediazione’ di Gigi Buffon che ha spinto molto. Oggi è stato il giorno decisivo in cui sostanzialmente si è chiuso il cerchio e Gattuso sta diventando in via ufficiosa il nuovo commissario tecnico dell’Italia. In attesa di firme, comunicati e annunci vari.

Dopo l’avventura all’Hajduk Spalato conclusa una settimana fa, Rino riparte così da un ambiente che gli è assolutamente familiare, è casa sua. Dopo il no di Ranieri e l’impraticabilità della pista Pioli, in poche ore tutte le strade hanno portato a quella che è una leggenda azzurra. Cercherà di riportare ordine, dentro e fuori dal campo. Ma soprattutto di condurre la Nazionale al Mondiale e poi giocarselo pure in America. Questo è il piano, di tutti.