Firma per due anni con la Juve: annuncio UFFICIALE

La notizia ora è ufficiale: sarà legato al club bianconero per le prossime due stagioni

La stagione della Juventus non è ancora conclusa. Il club bianconero sarà una delle due società di Serie A impegnate al Mondiale per Club, inedita competizione che prenderà il via a brevissimo negli Stati Uniti.

La compagine bianconera ha deciso di affidarsi ad Igor Tudor, che ora si aspetta un prolungamento contrattuale fino al 2027. Di questo e di eventuali clausole si parlerà nel corso dell’incontro fissato con il nuovo dg Comolli. Nel frattempo però una prima firma fino al 2027 è già arrivata in casa piemontese. La Juventus ha infatti ufficializzato che Massimiliano Canzi, fresco vincitore di campionato e Coppa Italia, ha prolungato il suo contratto con il club fino al 2027.

Questo il comunicato ufficiale:

“Massimiliano Canzi sarà l’allenatore della Juventus Women per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il Club bianconero ha esercitato, infatti, l’opzione di estendere il contratto del tecnico milanese di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza che lo legava ai nostri colori fino al 30 giugno 2026. Una decisione fortemente voluta dalla società.

Un prolungamento che è arrivato al termine di una stagione sensazionale per le nostre ragazze. Una stagione che la Juventus Women ha dominato in lungo e in largo arricchendo la propria bacheca con lo Scudetto – il sesto della sua storia – e la Coppa Italia. Un doppio trionfo frutto di una coesione di gruppo semplicemente granitica, costruita allenamento dopo allenamento dalle nostre bianconere grazie anche e soprattutto al magistrale lavoro di Massimiliano Canzi.”.