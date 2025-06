Calciomercato, Benitez torna in panchina: la sorpresa in Italia

Un nuovo annuncio a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Rafa Benitez. Spunta l’idea per l’immediato in Italia: ecco la sua destinazione

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Rafa Benitez. Spunta la nuova mossa a sorpresa per rivedere l’allenatore spagnolo subito in panchina: ecco la novità dell’ultim’ora. Ecco l’indiscrezione a sorpresa per il futuro.

L’allenatore spagnolo, Rafa Benitez, è pronto a sognare in grande in vista della prossima stagione. Pochi minuti fa è arrivata una nuova voce di calciomercato come evidenziato da Il Corriere della Sera. Dopo la sua esperienza al Celta Vigo, l’ex tecnico del Napoli è in attesa di una nuova chiamata per l’immediato futuro. Conosciamo subito i nuovi dettagli in vista della possibile scelta: ecco la prossima destinazione per rivederlo subito protagonista in Italia.

Calciomercato, la mossa a sorpresa in panchina: arriva Benitez

Una voglia immensa per continuare a collezionare successi importanti in campo internazionale. Un profilo di assoluta esperienza per rivederlo in Italia: ecco cosa manca per l’annuncio.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è spuntato fuori anche il nome di Rafa Benitez come Ct della Nazionale italiana. Al momento in pole resiste Gennaro Gattuso che ha sentito nelle ultime ore Gianluigi Buffon visto che i due sono molto amici da anni. Dopo l’esperienza in Croazia, l’ex centrocampista del Milan è pronto ad iniziare con una nuova avventura.

Anche Josè Mourinho è stato accostato nelle ultime ore alla Nazionale italiana, ma non è così facile il suo trasferimento. Ci sarà sicuramente un Campione del mondo del 2006: in lizza anche Cannavaro e De Rossi. Novità importanti per ambire subito a grandi palcoscenici, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per sognare in grande.

Rafa Benitez conosce molto bene il calcio italiano dopo le stagioni alla guida del Napoli. L’allenatore spagnolo potrebbe iniziare così subito una nuova avventura, ma diventare il Ct della Nazionale italiana non è un’impresa facile di questi tempi. L’ultima decisione spetterà al presidente Federale, Gabriele Gravina, che dovrà prendere così la scelta definitiva.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per continuare a sognare in grande. Benitez non vede l’ora di accettare una nuova proposta interessante proveniente dall’Italia: Mourinho è anche lui in lizza per la Nazionale italiana. Ormai ci siamo per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera eccellente.