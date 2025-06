‘Bocciatura’ per Osimhen: “Ecco l’attaccante che serve alla Juventus”

Non convince del tutto la candidatura del giocatore di proprietà del Napoli, per i torinesi può diventare caldo un altro profilo: ecco quale

Inizia il nuovo ciclo in casa Juventus con la presentazione di Damien Comolli. Il nuovo direttore tecnico ha dato subito una indicazione importante, annunciando la conferma di Igor Tudor in panchina anche dopo il Mondiale per Club. Seguiranno, quindi, tutte le successive valutazioni di mercato, affinché i bianconeri, nella prossima stagione, possano essere competitivi ad alti livelli.

Molto passerà, inevitabilmente, dalle mosse per il reparto offensivo. Via Vlahovic e Milik, si sta lavorando per la conferma di Kolo Muani, al quale andrà affiancato anche un altro attaccante di grande spessore. La candidatura di Victor Osimhen è tornata in auge, visto il rifiuto del giocatore alle proposte dell’Al Hilal. Non facile arrivare al nigeriano di proprietà del Napoli, i bianconeri intenderebbero comunque provarci. Anche se secondo qualcuno non sarebbe lui l’attaccante migliore da prendere, in vista della prossima stagione.

Juventus, senti Momblano: “Darwin Nunez sarebbe l’ideale”

Secondo il giornalista Luca Momblano infatti il profilo migliore da seguire sarebbe Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool, piuttosto che Osimhen.

Ecco le dichiarazioni di Momblano a ‘Juventibus’: “Quest’anno ha fatto male al Liverpool, ma Darwin Nunez ha un modo di giocare ideale per il campionato italiano. E’ un attaccante che si può aggiungere a Kolo Muani perché ha caratteristiche diverse da lui, ha tanto da dare ed è nell’età giusta. Secondo me può rimettersi in gioco alla Juventus, è perfetto sia per la Serie A che per la Liga spagnola e non è un caso infatti che lo voglia l’Atletico Madrid. Non ho notizie sul fatto che la Juventus ci abbia pensato seriamente, ma può essere una grande occasione di mercato da cogliere, ovviamente trovando la formula con cifre che possano essere consone”.