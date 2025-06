Zaniolo si difende: “Nessun atto violento. Io bersaglio di offese”

Le dichiarazioni del calciatore, che prova a fare chiarezza dopo quanto accaduto a fine maggio al Viola Park

La carriera di Nicolò Zaniolo non ha certo preso la piega sperata. Quando era giovanissimo tutti erano pronti a scommettere sul suo talento.

Un talento, però, che ormai da anni fatica a mettere in mostra. La scorsa stagione, passata tra Atalanta e Fiorentina, così, si è conclusa con tre reti e tre assist. Numeri, che non gli hanno permesso di guadagnarsi il riscatto da parte del club Viola.

L’annata di Zaniolo così verrà ricordato per quel gol all’Olimpico contro la Roma, ma soprattutto per quanto fatto qualche giorno al Viola Park, dopo il match di playoff Primavera tra i giallorossi e la Fiorentina.

Zaniolo fa chiarezza: “Sempre creduto nei valori dello sport”

Il calciatore italiano ha così utilizzato il proprio profilo Instagram, per tornare su quanto accaduto, dando la propria versione: “Nei giorni scorsi sono stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe ChinĂ©, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitivamente, la mia posizione”. Scrive Nicolò Zaniolo.

“Non posso ovviamente entrare nel merito delle spiegazioni che ho fornito in merito alla dinamica degli eventi, che ritengo risolutive – afferma ancora il giocatore, destinato a tornare al Galatasaray –. Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato io bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate da parte di alcuni tesserati dell’AS Roma”.

“Nondimeno, riconosco di non aver reagito nel modo piĂą opportuno rispetto al ruolo e all’esperienza che mi appartengono – conclude Zaniolo -. Ho sempre creduto nei valori dello sport e nell’importanza di fornire ai piĂą giovani dei modelli di comportamento positivi: mi spiace di essere venuto meno a questa mia responsabilitĂ e mi impegno a fare tesoro per il futuro di questa spiacevole esperienza”. Arrivano, dunque, anche le scuse da parte di Nicolò Zaniolo.

Il talento classe 1999 di Massa, come detto, farĂ ritorno ad Istanbul, al Galatasaray. Al club turco, però, non sembra esserci spazio per l’italiano, che è pronto a ripartire nuovamente, magari ancora con la formula del prestito. E’ difficile, infatti, che ci sia qualche squadra importante intenzionata a puntare su di lui ad altre condizioni. L’obiettivo di Zaniolo è quello di rientrare ancora in Serie A, ma non sarĂ facile.