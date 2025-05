Follia Zaniolo, interviene subito la Procura: ecco cosa rischia

Shock al Viola Park dopo il match di playoff Primavera, due giocatori giallorossi sarebbeto stati colpiti da Zaniolo: avviata un’indagine

Postpartita turbolento quello della semifinale playoff del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina giocata al Viola Park e terminata col risultato di 2-1 in favore dei toscani. Un fatto gravissimo sarebbe infatti accaduto nell’area degli spogliatoi, raccontato da diversi organi di informazione e denunciato da più parti, così come dallo stesso club giallorosso. Andiamo con ordine. Le tensioni sono cominciate dopo il triplice fischio dell’arbitro, tanto che l’allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa ha spiegato poi: “Ho tenuto la squadra fuori per evitare problemi. Non voglio che i ragazzi rischino qualcosa per la finale. È stata una scena pietosa e spero che torni tutto tranquillo”.

L’episodio infatti si sarebbe consumato dalle parti dello spogliatoio della Roma, dove si sarebbe affacciato Nicolò Zaniolo per motivi ancora non chiarissimi. Sta di fatto che nasce una scaramuccia con i giocatori giallorossi, vola qualche parola e, purtroppo, anche qualche colpo proibito ai danni di due calciatori. A prendere posizione è stato immediatamente il club capitolino: “La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera“. I due ragazzi in questione sarebbero Mattia Almaviva in primis e Marco Litti. Entrambi, almeno quello, sono maggiorenni.

Zaniolo, la Procura Figc ha aperto un’indagine: pericolo squalifica

Pronta la replica di Zaniolo sul sito della Fiorentina: “Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”. Una versione totalmente diversa.

Sta di fatto che conseguenze ci saranno per forza di cose. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, la procura della Figc questa mattina ha aperto un’indagine proprio per i fatti avvenuti dopo il fischio finale del match tra Roma e Fiorentina primavera. E che hanno coinvolto in primis Nicolò Zaniolo, che ha assistito alla partita dagli spalti e la cui presenza negli spogliatoi non era autorizzata.

L’arbitro del match non avrebbe però ravvisato nulla, per cui di tutto questo nulla sarebbe stato riportato nel referto di gara, avvenendo tutto fuori dal campo. Terreno di competenza degli ispettori federali, che hanno subito comunicato con il procuratore Chiné per avviare l’indagine. Nelle prossime ore saranno ascoltati i tesserati coinvolti, poi l’iter giudiziario: difficile sapere cosa rischia Zaniolo nel dettaglio, ma le possibilità che dopo un deferimento possa arrivare la squalifica o comunque una multa salata ci sono.