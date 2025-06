Milan: maxi scambio con il Barcellona, tre giocatori coinvolti

I rapporti tra i rossoneri e i catalani sono ottimi da tempo e questo dovrebbe facilitare la possibilità di andare a chiudere un colpo importante

Il Milan sta lavorando in modo molto intenso sul calciomercato. Al momento al vaglio di Tare ci sono le diverse situazioni in uscita e su queste i rossoneri non hanno intenzione di abbassare le proprie richieste. Secondo le informazioni di fichajes.net, le difficoltà del Bayern Monaco per arrivare a Leao potrebbe riportare il Barcellona in corsa per il portoghese. La richiesta del club meneghino è sempre intorno agli 80-100 milioni di euro. Una cifra elevata anche per le casse dei catalani e per questo motivo non è da escludere l’inserimento di alcune contropartite.

In particolare, il Milan potrebbe aprire alla cessione di Leao al Barcellona nel prossimo calciomercato con due giocatori come contropartite oltre che cash. Non facile chiudere una operazione simile per diversi motivi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Milan: Barcellona su Leao, i dettagli

Il Barcellona è alla ricerca di calciatori di livello e Leao si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Flick e quindi i catalani sono pronti ad affondare il colpo. Si tratta di una operazione non semplice anche considerante le condizioni economiche del club spagnolo.

Per questo motivo il Barcellona potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite per sbloccare il colpo Leao e anticipare la folta concorrenza. Ci sono due giocatori che sono possono fare a causa del Milan come Christensen e Ferran Torres. Calciatori che nel prossimo calciomercato dovranno cambiare squadra e Allegri è pronto ad accoglierli per alzare ancora di più il livello della rosa. Per adesso si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione anche se non ci sono assolutamente dei contatti fra le parti.

Il Bayern Monaco resta in vantaggio nella corsa a Leao. Ma il Barcellona è pronto a sbaragliare la concorrenza nel prossimo calciomercato mettendo sul piatto i cartellini di Christensen e Ferran Torres per convincere il Milan a lasciar partire il portoghese senza magari spendere un cash importante.

Mercato Milan: due contropartite per Leao?

Il Barcellona potrebbe decidere di mettere sul piatto due contropartite come Christensen e Ferran Torres per abbassare la richiesta economica e prendere Leao nel prossimo calciomercato.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono contatti diretti, ma preso Barcellona e Milan sono pronti a sedersi al tavolo per valutare questa operazione.