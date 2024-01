Il Barcellona lo scarica: Ferran Torres proposto in Serie A

L’attaccante spagnolo non è considerato un titolarissimo da Xavi e potrebbe dire addio ai blaugrana

Potrebbe chiudersi a breve l’avventura di Ferran Torres con la maglia del Barcellona. L’esterno spagnolo, nonostante la giovane età, vanta alle spalle un’esperienza di prim’ordine in Premier League al servizio del Manchester City di Pep Guardiola.

Riportato in Spagna dal Barcellona nel gennaio 2022 con un’operazione da quasi 60 milioni di euro, Ferran Torres sin dal primo istante è diventato uno dei grandi artefici della rinascita blaugrana culminata nella passata stagione con la conquista della Liga. Una crescita graduale di un gruppo giovane e pieno di talento, che non ha però trovato continuità anche in quest’ultima stagione. I numeri dell’ex Valencia continuano a viaggiare su alti ritmi, nonostante Xavi lo abbia schierato dal primo minuto in campionato solamente in otto occasioni.

L’esterno sembra aver trovato a Barcellona l’ambiente ideale in cui poter esibire le sue qualità per ambire ad essere un interprete importante anche della Nazionale Spagnola. Sebbene la volontà più volte palesata sia pubblicamente che in privato a far bene con i colori blaugrana, questo suo forte legame con il club catalano non sembra essere ricambiato. Anzi, stando a quanto riportato da ‘El Nacional’, sia il presidente Joan Laporta che il direttore sportivo Deco vorrebbero liberarsene al più presto.

Calciomercato, Ferran Torres offerto in Serie A: la situazione

Il Barcellona, ancora alle prese con una situazione economica complicata, vorrebbe utilizzare la cessione dell’attaccante per far cassa e poter finanziare a fine stagione i riscatti di Joao Felix e Cancelo.

Nonostante nell’ultimo periodo il suo impiego sia cresciuto anche a discapito del compagno di reparto portoghese, come dimostrato dalla fiducia riposta nei suoi confronti da Xavi nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, il club blaugrana avrebbe offerto il suo cartellino a diversi campionati esteri tra cui quello italiano. Ad oggi, però, nessun club di Serie A si è detto realmente intenzionato ad affondare il colpo. Situazione identica anche in Francia, Inghilterra e Germania, dove il calciatore è stato insistentemente proposto. Ad oggi non esistono offerte sul tavolo del Barcellona che, salvo sorprese degli ultimi giorni di mercato, non verrà accontentato in uscita.