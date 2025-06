Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni

Max Allegri ha già le idee chiare per mettersi subito al lavoro in casa Milan. Spunta l’affare in attacco per 25 milioni di euro: l’assalto vincente del ds Igli Tare

Saranno giorni intensi per il Milan che ha tanta voglia di rivalsa dopo una stagione da dimenticare. Spunta il nuovo intreccio in vista della prossima stagione: arriva subito l’attaccante da 25 milioni di euro.

La dirigenza rossonera non vede l’ora di regalare nuovi innesti di spessore internazionale ad Allegri. L’allenatore livornese ha ricevuto garanzie importanti anche dal fronte calciomercato: il neo ds Tare è pronto a sferrare l’assalto vincente per rinforzare l’attacco del Milan. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con lo sbarco del nuovo attaccante a Milano: conosciamo subito i nuovi dettagli per la futura operazione di calciomercato. Una mossa vincente per anticipare le altre big d’Europa: la verità.

Calciomercato Milan, sprint per il primo regalo ad Allegri: svolta in Serie A

Il neo ds Tare vorrebbe subito allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Un momento decisivo per arrivare subito alla firma ufficiale: con l’arrivo di Allegri le sue chance di vederlo con la maglia del Milan sono aumentate.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan è alla ricerca di un’alternativa a Gimenez per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri. L’attaccante classe 2000, Lorenzo Lucca, sarebbe ad un passo dai rossoneri in vista della prossima stagione: la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

L’attaccante dell’Udinese ha realizzato ben 12 gol in Serie A ed ora è pronto per il definitivo salto di qualità. Un momento importante per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Una svolta importante in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: Tare vorrebbe così allestire una rosa con tanti italiani per riportare l’identità patriottica come un tempo.

Lucca è esploso con la maglia del Pisa prima di volare anche all’Ajax. La sua crescita è stata esponenziale nell’ultima stagione: potrebbe subito vestire rossonero per mettersi subito a disposizione di Max Allegri. Una valida alternativa a Gimenez per riportare in alto il Milan dopo un’annata ricca di alti e bassi: ormai ci siamo per la fumata bianca in arrivo. Ormai ci siamo per chiudere subito l’affare da 25 milioni di euro: Lucca è pronto a vestire la maglia rossonera per iniziare una nuova avventura in Serie A.