Caos Milan, il disorientamento è totale: “Dimissioni per Allegri”

Le ultimissime su quanto sta accadendo in casa rossonero. Il suo popolo fatica a comprendere: il punto della situazione

Dopo Tijjani Reijnders, il Milan si prepara a cedere altri pezzi da novanta. L’indiziato numero uno a fare le valigie nelle prossime ore è Mike Maignan, che vuole raggiungere il Chelsea a brevissimo per giocare il Mondiale per Club. La trattativa sta vivendo dei momenti intensi, da dentro o fuori.

A brevissimo, dunque, ne capiremo di più, ma l’avventura tra i rossoneri e il francese volge a termine così come quella tra Theo Hernandez e il Diavolo. In questa circostanza è il Milan ad aver messo alla porta il giocatore, trovando un accordo con l’Al Hilal, dopo aver fatto lo stesso con il Como a gennaio.

In entrambi i casi non è arrivato il via libera da parte dell’ex Real Madrid, che per lasciare il Milan vuole approdare in una big del calcio europeo. In questi giorni, inoltre, si sta parlando di una possibile cessione anche di Rafa Leao, senza contare gli addii probabili di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Tra i tifosi del Milan, dunque, cresce sempre più un senso di disorientamento, manifestato sui social.

Caos Milan, tifosi preoccupati per Allegri

Io spero che #Allegri abbia avuto assicurazioni sul calciomercato sennò è stato un pazzo ad accettare una diaspora così è difficile da commentare @acmilan e se avete un po’ di dignità dimettetevi tutti.

— Ros Il Capitano (@RosarioGaletti) June 9, 2025

A me spiace umanamente per Massimiliano Allegri. Scusaci Max https://t.co/3s47VTpSRR — Lafael Reao (@LafaelReao) June 9, 2025

Ingaggiando Allegri non mi aspettavo la diaspora ma la conferma di certi giocatori da tornare a far sentire importanti Mi sembra assurdo andare su un allenatore di un certo tipo per poi affidargli solo gente da costruire come fosse Gasperini — 👑 (@Pirichello) June 9, 2025

Mi spezzate quando pensate che allegri sia un allenatore con pretese, è letteralmente l’aziendalista per eccellenza — Cardinale Maiale (@GiovaBBBB) June 9, 2025

Le dimissioni di allegri non sono un utopia — Gojo (@gojoo____) June 9, 2025

Il disorientamento è dettato dal fatto che con l’arrivo di Massimiliano Allegri si pensava che i big sarebbero rimasti. Ci avrebbe pensato il tecnico livornese a rimetterli in riga, ma le idee del Milan sembrano altre. Così in molti si stanno chiedendo se l’ex Juve sia davvero a conoscenza del piano del Diavolo. Se non fosse così, ci sarebbe solo una soluzione, suggerita da alcuni utenti su X, le dimissioni…

Servirà chiaramente del tempo per capire quale sarà la direzione che il Milan prenderà. Dopo le cessioni, ovviamente, si attendono i grandi colpi perché il solo Modric non potrà bastare. Allegri, però, è sereno e aspetta di avere tra le mani un Milan competitivo per lottare per lo Scudetto.