Italia, Ranieri dice no: l’alternativa è un Ct Federale

La Nazionale italiana è pronta a cambiare ancora idea per il sostituto di Luciano Spalletti. Dopo aver incassato il no di Claudio Ranieri, può spunta un’idea sorprendente

Il movimento calcistico italiano sta attraversando uno dei momenti più bui della storia. Claudio Ranieri ha rifiutato la panchina della Nazionale visto il suo ruolo alla Roma: la nuova ipotesi che potrebbe diventare concreta nelle prossime ore.

Pochi minuti fa è arrivato il rifiuto di Claudio Ranieri per iniziare la nuova avventura sulla panchina della Nazionale italiana. Resterà a Roma per dare supporto come consulente a Gian Piero Gasperini: una scelta personale come ha rivelato ai microfoni dell’Ansa. Ora il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dovrà prendere subito una nuova decisione in vista dei prossimi impegni: spunta l’intreccio possibile per iniziare con un Ct Federale.

Italia, l’ipotesi per il futuro in Nazionale: la scelta a sorpresa

Una nuova soluzione per ambire a grandi palcoscenici riportando in auge il movimento della Nazionale italiana. L’obiettivo primario è quello di qualificarsi al prossimo Mondiale, ma la sconfitta contro la Norvegia ha complicato i piani per il futuro.

Sono state ore frenetiche intorno all’ormai ex Ct Luciano Spalletti. Gravina l’ha sollevato dall’incarico, ma ora dovrà prendere la decisione più difficile in ottica futura. Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi sono in attesa di nuove avventure. Dopo l’esonero alla Roma, l’ex centrocampista giallorosso non ha trovato ancora squadra: il Pallone d’Oro italiano, invece, è volato anche in Croazia senza incidere più di tanto.

Due simboli della Nazionale italiana, campioni del Mondo nel 2006, potrebbero essere la soluzione giusta per riportare il senso di appartenenza a Coverciano. Può sembrare una scelta forzata e priva di senso, ma il ruolo del selezionatore è completamente diverso da quello dell’allenatore di club.

L’esempio più lampante è quello del Ct spagnolo, Luis de la Fuente, che ha sposato dal principio il progetto delle Furie Rosse a partire dalle giovanili. In Italia bisognerà subito ritrovare quell’identità che ormai manca in ogni settore della quotidianità. Andranno fatte le scelte migliori per ambire a grandi palcoscenici per tornare a splendere di luce propria.

Spunta una nuova voglia di emergere affidandosi a chi conosce molto bene Coverciano: un punto di riferimento per mettere i calciatori al posto giusto. Cannavaro e De Rossi scalpitano per una nuova avventura sulla panchina della Nazionale: staremo a vedere.