Inter: l’ha chiesto Chivu, pronti 25 mln

I nerazzurri guardano in Premier League per rinforzare la rosa. Nel mirino un classe 2004 che può ricoprire diversi ruoli e diventare un vero e proprio jolly

L’Inter sta iniziando a programmare la prossima stagione. L’arrivo di Chivu in panchina sta portando la società a modificare un po’ le scelte rispetto al passato. Il tecnico romeno non ha particolari richieste e, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe rispettare la strategia da Oaktree. Si punterà dunque su giocatori giovani e di prospettiva. Non è da escludere qualche partenza di calciatori importanti come per esempio Acerbi o Calhanoglu. Uscite che dovrebbero consentire di mettere ancora di più in ordine i conti del club o magari finanziare qualche acquisto.

E fra i possibili nuovi arrivi c’è anche un calciatore paraguaiano. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e al momento la trattativa per il rinnovo è in stand-by. Da parte del club nessuna intenzione di perderlo a zero visto che parliamo di uno dei migliori prospetti a livello mondiale. L’Inter ci pensa magari mettendo sul piatto una offerta di 25 milioni di euro nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter: occhi in Premier, nel mirino un classe 2004

L’Inter segue da vicino i migliori talenti presenti nel calcio mondiale. Secondo le informazioni di Team Talk, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di un classe 2004 che in questi ultimi anni si è messo in mostra in Premier League. Si tratta di un vero jolly che potrebbe dare una mano molto importante a Chivu.

Nel mirino dell’Inter sarebbe finito Enciso. Il classe 2004 di proprietà del Brighton, ma nell’ultima stagione in prestito all’Ipswich, potrebbe rappresentare una soluzione low cost per l’Inter nel prossimo calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2026 non è ancora stato rinnovato e da parte dei nerazzurri al momento sarebbe avvenuta solamente una richiesta di informazione per capire meglio la fattibilità di questo colpo.

Il Brighton chiede 30 milioni di euro. L’Inter, che segue Enciso dal 2021, spera di poter abbassare un po’ la cifra sfruttando anche il contratto in scadenza fra un anno. 20-25 milioni potrebbe essere la cifra giusta per piazzare un colpo di calciomercato importante viste anche le diverse posizioni che può ricoprire il classe 2004.

Mercato Inter: Enciso resta nel mirino

Enciso in carriera ha giocato sia come attaccante che centrocampista offensivo. In alcuni casi ha ricoperto anche il ruolo di esterno. Per questo motivo rappresenta una possibilità di calciomercato da seguire per l’Inter.

Ad oggi ci sarebbe stata solamente una richiesta di informazioni. Vedremo nelle prossime settimane se l’Inter deciderà di affondare il colpo per Enciso.