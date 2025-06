Scambio con la Juventus per Vlahovic: Milan in scacco due volte

La telenovela riguardante il futuro dell’attaccante serbo chiama in causa anche i rossoneri: l’affare che cambia tutto

Tra i profili più chiacchierati in questa prima parte della finestra estiva di calciomercato in casa Juventus, impossibile non menzionare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo – con il quale non è stato trovato l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 – ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Al netto di un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata soprattutto per le richieste di ingaggio del calciatore, il Milan sta valutando il da farsi. Pur non avendo ancora affondato il colpo, i rossoneri hanno già avuto modo di sondare il terreno per capire le reali chances di manovre. Forte del gradimento di Massimiliano Allegri, il ‘Diavolo’ vuole giocarsi le sue carte. La strada per l’attaccante della ‘Vecchia Signora’ – però – non è affatto in discesa anche perché allo stato attuale della situazione è il Fenerbahçe il club che per primo ha presentato un’offerta concreta non solo alla Juventus ma anche allo stesso attaccante.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Atletico: Vlahovic-Milan salta così

In un mosaico aperto a diversi tipi di situazioni – però – le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E così, non vanno affatto escluse piste che, sia pur al momento piuttosto fredde, potrebbero letteralmente scaldarsi nel caso in cui si creassero le condizioni giuste.

Si inserisce proprio in quest’ottica, ad esempio, l’ultima indiscrezione di Giovanni Albanese. Secondo il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe un jolly con il quale provare a far saltare il banco e ridimensionare le richieste economiche della Juventus: stiamo parlando di Nahuel Molina, accostato in tempi e in modi diversi proprio ai bianconeri (oltre che al Milan).

Con un video apparso sul suo profilo YouTube personale, infatti, Albanese non ha affatto chiuso le porte all’ipotesi di uno scambio tra Vlahovic e Molina. Di seguito le sue parole: “Senza rinnovo, la Juve vuole cedere Vlahovic. Si è già fatto il Milan su richiesta di Allegri: il Fenerbahçe, però, è il club che ha presentato l’offerta più ricca sia per la Juve (30 milioni) che per il giocatore (10 milioni annui) che al momento non sembrerebbe essere attratto dall’ipotesi Turchia. Vlahovic-Milan è una pista al momento difficile ma che va monitorato così come l’ipotesi sull’asse Torino-Madrid. L’Atletico potrebbe inserire nei discorsi con la Juve Molina“.