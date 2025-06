Roma, Gasperini ‘vota’ Gosens: sostituto di Angelino, la posizione della Fiorentina | CM.IT

Dopo aver quasi incasellato tutti gli allenatori sulle panchine della Serie A, è tempo anche di pensare al calciomercato, in entrata in uscita

Sono ore decisive per alcune operazioni di mercato che stanno per spiccare il volo. E mentre l’Inter ha ufficializzato Cristian Chivu come sostituto di Simone Inzaghi, quest’ultimo sta lavorando per rinforzare la sua nuova squadra in vista del Mondiale per Club.

L’obiettivo principale per la fascia sinistra dell’Al Hilal è, forse sarebbe meglio scrivere era a questo punto, Theo Hernandez, ma l’esterno francese non ha mai aperto a questa possibilità. È, infatti, forte la volontà di tornare a Madrid, sponda Atletico di Diego Pablo Simeone, ma tra domanda e offerta la forbice è ancora ampia. Col Milan che aspetta il rilancio.

Gli arabi, però, sembrano avere tutta l’intenzione di pescare in Serie A il calciatore che serve all’ex allenatore della Lazio. L’indiziato numero adesso è José Angel Esmoris Tasende, meglio conosciuto come Angelino. Il calciatore, sotto contratto con la Roma fino al 2028, è stato uno dei migliori della stagione, ma con l’offerta giusta, intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi, può lasciare la Capitale.

Il nuovo allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, avrebbe bisogno, dunque, di un mancino con le caratteristiche giuste per il suo gioco e, dopo il mancato ritorno a Bergamo dell’estate scorsa, potrebbe ricongiungersi con uno dei calciatori cresciuti maggiormente sotto la sua guida.

Gasperini ritrova Gosens alla Roma? Ecco come stanno le cose

Il nome è quello di Robin Gosens, tornato in Italia grazie alla Fiorentina l’anno scorso, in prestito con obbligo di riscatto (già scattato) dall’Union Berlino per una cifra totale di circa 9 milioni di euro. Quarantatré le presenze accumulate dal 30enne tedesco sotto la guida di Raffaele Palladino, condite da otto gol e ben dieci assist.

Per l’eventuale sostituzione di #Angelino, nel mirino dell’#AlHilal, circola il nome di #Gosens della #Fiorentina. Ottimo rapporto con #Gasperini dai tempi dell’Atalanta, ma nessun passo ufficioso né ufficiale è stato mosso. Vedremo più avanti @calciomercatoit #ASRoma — Alessio Lento (@alessio_lento) June 9, 2025

E ora ecco spuntare l’ipotesi Roma con uno sponsor d’eccezione: stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, i rapporti tra Gasperini e Gosens sono ottimi e lo stesso calciatore conosce a memoria le richieste del tecnico di Grugliasco, dopo essere stati insieme in nerazzurro dal 2017 al gennaio 2022, quando arrivò la chiamata dell’Inter.

Allo stato attuale, è bene specificarlo, non sono stati mossi passi concreti, ufficiali né ufficiosi, con la Fiorentina per discutere dell’eventuale operazione, con i Viola che difficilmente vorranno privarsi a cuor leggero del calciatore. Anche la valutazione del cartellino necessita di approfondimenti, ma potrebbe aggirarsi vicino alla doppia cifra. Vedremo se arriveranno novità nei prossimi e vi terremo aggiornati.