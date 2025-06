Milan, scambio folle per Leao: la mossa gela la Juventus

L’attaccante milanista al centro di un nuovo intrigo, affare a sorpresa suggerito dalla Spagna: sconvolti i piani in Serie A

Tanti i movimenti in programma in casa Milan, in un calciomercato che dovrà dare necessariamente delle risposte importanti ai rossoneri, dopo la dura annata trascorsa. La risalita sarà lunga e difficile, è stato sicuramente fondamentale come inizio affidarsi a figure come Tare e Allegri, per mettere le basi di un progetto solido e significativo. Ma di certo ci sono tante incognite, per capire che Milan vedremo nella prossima stagione, alla luce del fatto che diversi big potrebbero non esserci più.

Reijnders ha già lasciato Milano per unirsi al Manchester City e con buona probabilità non sarà l’unico a lasciare i rossoneri, tra i nomi di un certo rilievo nella rosa. Si parla molto in questo momento del futuro di Maignan e Theo Hernandez, che pare decisamente più lontano da San Siro ogni ora che passa. Ma attenzione anche ai rumours sul futuro di Rafael Leao, che di estimatori in giro ne ha tanti.

Su Calciomercato.it abbiamo raccontato la linea tracciata dal club. Leao va via soltanto per offerte indecenti, intorno ai 100 milioni, la volontà di trattenerlo c’è tutta. Su di lui, si registra la forte spinta del Bayern Monaco, ma i tedeschi non sono i soli a sognare di mettere le mani sul portoghese. Attenzione alla proposta in arrivo dalla Spagna, che potrebbe avere effetti anche sulla Juventus.

Milan, si muove il Barcellona per Leao: sul piatto c’è anche Araujo

Infatti, secondo ‘El Nacional’, il Barcellona farebbe sul serio per Leao e proporrebbe una operazione in cui far rientrare anche Ronald Araujo.

Non è un mistero che il difensore uruguagio piaccia a diversi club nostrani, Juventus e Milan in testa, per l’appunto. Per provare a convincere il Diavolo, l’idea sarebbe mettere sul piatto il cartellino di Araujo più 15 milioni di euro. Allo stato, una proposta che il Milan considererebbe probabilmente insufficiente, da capire se i blaugrana intenderanno rimodularla.