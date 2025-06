Milan, né Svilar né Milinkovic: nome nuovo per il dopo Maignan

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del dopo Maignan è assoluto centrale. In tal senso, emerge una nuova pista che può rappresentare una svolta significativa per i rossoneri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I rossoneri stanno lavorando al proprio futuro e da questo punto di vista ci sono sempre delle novità significative. In tal senso, la priorità principale era quella di trovare nel minor tempo possibile sia il direttore sportivo, con la scelta che è ricaduta su Igli Tare, che il tecnico, con Massimiliano Allegri a mettersi alla guida di questo nuovo corso. In tal senso, però, quello che maggiormente desta preoccupazione nel cuore dei tifosi è sicuramente quello che riguarda il tema delle uscite, dal momento che ci sono tre big del Milan con il futuro fortemente incerto.

E’ noto a tutti che da una parte i rossoneri vorrebbero cedere Theo Hernandez, che però dal canto suo continua a rifiutare la destinazione Al-Hilal. Mentre è noto che Rafa Leao vorrebbe andare via ed ora anche il Barcellona sta provando a trovare la quadra con il Milan con lo scambio. Attenzione, però, al caso Mike Maignan. Vorrebbe il Chelsea, la volontà è forte e c’è fretta di chiudere. In tal senso, però, il Milan si sta guardando attorno ed ora emerge una nuova pista alternativa a quella di Svilar e di Milinkovic-Savic.

Milan, nome nuovo per la porta: svolta del tutto inattesa

Il tema della porta dunque è assolutamente centrale e si tratta della classica scelta da fare in sede di calciomercato in cui non c’è margine di errore. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, però, adesso arriva una svolta significativa. A quanto pare, infatti, il Milan ha messo nel mirino un nome nuovo per la porta. Si tratta di Noah Atubolu, talento tedesco classe 2002 attualmente in forza al Friburgo e che rappresenta a tutti gli effetti il futuro della porta della Germania.

Ha totalizzato già 75 presenze con il suo attuale club e questo dimostra che, nonostante la sua giovane età, ha già maturato una discreta esperienza. per giunta in Bundesliga, massimo campionato tedesco. Il Milan, a quanto si legge, sta seguendo con grande interesse ed è pronto, in tal senso, ad affondare il colpo laddove si dovesse creare uno spiraglio per definire l’operazione.

Secondo Transfermarkt, ha una valutazione di 18 milioni di euro e si tratta di un profilo che, per le casse dei rossoneri, sarebbe sicuramente più accessibile rispetto a Svilar e Milinkovic-Savic, con i costi che da questo punto di vista sono in maniera inevitabile più elevati.