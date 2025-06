Milan, Allegri l’ha chiesto alla Juve: è un fedelissimo

L’allenatore rossonero guarda in casa bianconera per andare a rinforzare la rosa. E c’è un ‘fedelissimo’ che potrebbe raggiungerlo nella nuova esperienza

Sono giorni di duro lavoro in casa Milan. Tare e Allegri sono al lavoro per riuscire a completare nel minor tempo possibile la rosa così da essere pronti già per la prima sfida ufficiale dell’anno. Le difficoltà avute nella stagione appena trascorsa costringeranno i rossoneri ad esordire sin da subito in Coppa Italia. Un primo test fondamentale per capire anche il livello della rosa. Naturalmente ora la priorità rappresentata dai giocatori da portare in rossonero.

Per il momento Tare e Allegri si stanno concentrando principalmente sulle uscite. Reijnders è un calciatore del City, Maignan si avvicina al Chelsea e poi si inizierà a ragionare sulle entrate. E, secondo le informazioni di Tuttosport, il tecnico del Milan avrebbe chiesto un giocatore della Juventus per il prossimo calciomercato. È un profilo che piace davvero tanto al livornese e sono in corso i ragionamenti del caso per apire la fattibilità del colpo.

Calciomercato Milan: affare con la Juve, sì di Allegri

Per adesso il Milan è nella fase delle valutazioni. Non si vogliono commettere errori e quindi si preferisce muoversi in modo attento sul calciomercato senza accelerare e magari commettere errori. Per questo motivo sono in corso i ragionamenti su chi andare a prendere nella sessione estiva.

E nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo. Fra i profili valutati per la porta c’è anche quello di Mattia Perin. L’estremo difensore sembra essere destinato a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato e Allegri lo accoglierebbe volentieri al Milan considerato anche l’ottimo rapporto fra i due ai tempi della Vecchia Signora. Per il momento si tratta di una ipotesi visto che prima ci deve essere la cessione di Maignan. Ma una volta detto addio al francese, non è da escludere un tentativo per l’ex Genoa.

Il Milan, quindi, pensa a Perin per andare a rinforzare il reparto degli estremi difensori. La Juventus è pronta a cedere il portiere per farlo giocare con maggiore continuità e quindi si tratta di una pista da seguire con attenzione.

Mercato Milan: idea Perin per la porta

Mattia Perin al momento è una semplice idea per quanto riguarda la porta del Milan. Ci sono anche altri nomi sotto la lente d’ingrandimento di Tare per questo calciomercato estivo.

Ma l’estremo difensore della Juventus conosce molto bene Allegri e questo rappresenta un vantaggio da tenere in considerazione ai fini della scelta finale.