Milan, Maignan verso il Chelsea: Tare ha scelto il suo erede

Il Milan potrebbe seriamente perdere Mike Maignan, per il quale si sta muovendo in maniera importante il Chelsea. Il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare, però, pare aver scelto il suo erede. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Milan, dopo aver risolto le questioni relative al direttore sportivo ed all’allenatore, sta iniziando a lavorare ed a pianificare il proprio futuro. Senza, però, gli introiti della Champions League, sarà inevitabile cedere qualche stella, con questi sacrifici che serviranno a finanziare delle entrate. Il primo nome in lista di sbarco è quello di Theo Hernandez, per il quale procedono i discorsi per il suo trasferimento in Arabia Saudita. Nonostante sia forte la volontà del francese di non lasciare il calcio che conta, come si suole dire in questi casi.

Oltre all’ex Real Madrid, però, bisogna tenere sotto osservazione anche quanto sta accadendo attorno al profilo di Mike Maignan. Nonostante l’ultima annata non sia stata esaltante, il francese resta uno dei portieri più forti a livello internazionale e su di lui è serio e concreto l’interessamento del Chelsea. Che vuole sfruttare il suo contratto in scadenza nel 2026 per strappare delle condizioni vantaggiose. A quanto pare, il Milan non chiude le porte al suo addio ed anzi avrebbe anche già individuato il suo erede. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, scelto il nuovo portiere: le ultime notizie a riguardo

Con il Chelsea che fa sul serio e che avrebbe già avviato le trattative, la decisione da questo punto di vista spetta al Milan. Che, consapevole del fatto che Maignan ha il contratto in scadenza nel 2026, potrebbe sfruttare questa chance per monetizzare. Per questo, stando a quanto raccontato da Nizaar Kinsella, giornalista della BBC, Igli Tare si sta già muovendo per individuare il suo erede ed in tal senso emerge un nome molto interessante. Si tratta di Djordje Petrovic, estremo difensore di proprietà del Chelsea ed in prestito allo Strasburgo nell’ultimo campionato.

Classe 1999, si tratta di un calciatore che nell’ultima annata si è dimostrato essere uno dei portieri di maggior talento tra i profili emergenti. Nonostante l’età, tra Chelsea e questa parentesi in Ligue 1 ha già maturato una discreta esperienza ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che il Milan potrebbe ricavare dalla cessione di Mike Maignan. Oltre al francese, però, sono anche altri i profili che Tare sta valutando. Su tutti Carnesecchi e Svilar, con i costi per questi due che, però, rischiano di essere ancora più alti e proibitivi.