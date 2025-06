Juventus, il Real lo scarica: occasione a centrocampo

Non si placa la ricerca di rinforzi da parte della Juventus che adesso può approfittare di una ghiotta occasione che arriva direttamente dal Real Madrid. I galacticos hanno scaricato il centrocampista che ora può firmare con i bianconeri.

In casa Juve c’è tanta, troppa incertezza. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e che non tornano. Sicuramente nelle valutazioni dei tifosi, ma anche in quelle dei dirigenti. Come confermato dal fatto che ancora non si è andata a delineare in maniera netta e chiara la scelta dell’allenatore. Si sa per certo che Igor Tudor guiderà il club ai Mondiali per Club e che Comolli ha preso il posto di Giuntoli, ma per il resto ci sono tantissime nuvole che non lasciano dormire sonni tranquilli, come si suole dire in questi casi.

Ogni giorno che passa le probabilità che Tudor resti sulla panchina aumentano ed ovviamente questo è importante anche perché i tempi stringono e bisogna iniziare a pianificare il calciomercato. In tal senso, per il futuro della Juventus arriva una ghiotta occasione che riguarda la linea mediana. Si tratta di uno di quegli assist che arrivano dal calciomercato e stavolta si tratta di un centrocampista che è stato scartato dal Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, occasione dal Real Madrid: le ultime notizie a riguardo

L’addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid e l’arrivo di Xabi Alonso apre le porte ad una autentica rivoluzione e ad un cambio repentino di indirizzo per i blancos. Molto sarà cambiato nella rosa e questo può creare interessanti occasioni di mercato. Attenzione alle ultime notizie che arrivano in tal senso. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Real Madrid ha deciso che sarà addio con Aurelien Tchouameni, pilastro della squadra di Ancelotti ma che non rientra nei piani dello spagnolo.

La Juventus da tempo viene segnalata sulle tracce di questo calciatore che farebbe fare al centrocampo bianconero un enorme salto in avanti. Adesso, con le merengues che lo hanno messo, di fatto, alle porte, Tchouameni si può trasformare in una occasione di mercato anche per la Juventus. Chiaramente trattare con il Real non è mai semplice, ma storicamente tra le parti i rapporti sono buoni.

Non c’è ancora chiarezza su quanto chiederanno i blancos per lasciar partire il mediano francese, ma la Juve potrebbe collocarsi alla finestra per attendere sviluppi. L’assalto potrebbe diventare possibile per davvero nel caso di una cessione eccellente come quella di Vlahovic o di Douglas Luiz. Si attendono sviluppi. Questo mentre si continua a parlare di Osimhen alla Juventus.