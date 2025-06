Calciomercato, Osimhen alla Juventus: c’è solo un ostacolo

Osimhen non vede l’ora di cambiare aria dopo il rifiuto al top club arabo. Una nuova mossa a sorpresa per vederlo alla Juvetnus: c’è solo un problema per l’attaccante nigeriano

Saranno ore intense per conoscere subito il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non vede l’ora di trovare una nuova destinazione dopo il prestito al Galatasaray. Il Napoli dovrà incassare i 75 milioni dalla sua clausola: sembrava tutto fatto all’Al-Hilal, ma spunta nuovamente la Juventus.

Victor Osimhen ha rifiutato definitivamente la destinazione Al-Hilal. Ci sono stati contatti telefonici con l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: spunta la nuova mossa a sorpresa per vederlo in maglia bianconera. C’è solo un ostacolo per l’attaccante nigeriano, reduce da una stagione da urlo con la maglia del Galatasaray. Il club turco lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo, ma l’ultima parola spetterà al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, sprint per Osimhen: la mossa vincente

La dirigenza partenopea è al lavoro anche per ingaggiare subito l’alternativa a Romelu Lukaku. Conte ha ottenuto garanzie importanti per continuare il suo matrimonio con il Napoli: ecco la mossa a sorpresa per vederlo in maglia bianconera.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ben Jacobs, del portale GiveMeSport il rifiuto di Victor Osimhen all’Al-Hilal potrebbe scatenare una nuova asta. Il Galatasaray sta ancora cercando di ingaggiare Osimhen a titolo definitivo, ma la Juventus continua a essere interessata a lui. Proprio il forte interessamento del top club turco potrebbe far cambiare le dinamiche in casa bianconera.

Già in passato Osimhen è stato ad un passo dalla Juventus grazie al ds Cristiano Giuntoli. L’ex direttore del Napoli è stato sollevato dall’incarico pochi giorni fa, ma l’attaccante nigeriano resta tra i migliori attaccanti d’Europa. Un solo problema per vederlo nuovamente in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Napoli con Luciano Spalletti. Anche al Galatasaray si è messo in luce con tanti gol decisivi per contribuire alla vittoria di campionato e coppa in terra turca.

La Juventus continua ad essere in corsa per ingaggiare l’attaccante di proprietà del Napoli. Osimhen ha sorpreso tutti con il rifiuto all’Al-Hilal di Simone Inzaghi: ora spunta così la nuova destinazione in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi per l’annuncio ufficiale: il Napoli cercherà di incassare subito i 75 milioni di euro, ma il suo desiderio è quello di continuare ad incantare in Europa.