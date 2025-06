Juventus, Cambiaso da Allegri: sostituto dalla Serie A per oltre 30 milioni

L’ex tecnico della Juve punta l’esterno della nazionale: la ‘Vecchia Signora’ si muove per trovare un’alternativa sul mercato

La Juventus si prepara per il Mondiale per Club che inizierà a metà giugno negli Stati Uniti, con la conferma di Igor Tudor in panchina in attesa di una possibile conferma anche per la prossima stagione.

La ‘Vecchia Signora’ ha cambiato volto nella stanze della Continassa, con il divorzio da Giuntoli e l’arrivo come nuovo Direttore generale del francese Comolli. L’ex Tolosa sarà affiancato nella parte sportiva da Giorgio Chiellini, che avrà un ruolo più operativo anche sulle scelte di mercato.

La Juve per il Mondiale confermerà il prestito di Conceicao dal Porto e ha trovato anche la fumata bianca con il Paris Saint-Germain per la permanenza di Kolo Muani in vista della rassegna negli ‘States’. Niente da fare invece per Renato Veiga, che farà ritorno al Chelsea dopo i sei mesi trascorsi a Torino.

Calciomercato Juventus, Tavares in cima alla lista con l’addio di Cambiaso

A proposito di Premier League, chi continua a essere corteggiato dalle big inglesi è Andrea Cambiaso in vista della prossima stagione.

A gennaio sull’ex Genoa si è registrato l’assalto del Manchester City, non andato però a buone fine. Guardiola resta attento alle evoluzioni sul nazionale azzurro, anche se la pista ‘Citizens’ si è un po’ raffreddata. Su Cambiaso negli ultimi tempi si è mosso soprattutto il Milan dell’estimatore Allegri, con la Juventus che chiede almeno 50 milioni di euro per dare il via libera all’operazione. Se il classe 2001 salutasse la Continassa, la dirigenza bianconera andrebbe a caccia del sostituto e guarderebbe soprattutto alla Serie A.

L’obiettivo prioritario in questo caso – come scrive ‘La Stampa’ – sarebbe Nuno Tavares, in evidenza nell’ultima stagione con la maglia della Lazio. Trattare con Lotito non sarebbe comunque facile, con il patron biancoceleste che valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni. In alternativa nella lista della Juve figurano Molina (in un ipotetico scambio con l’Atletico per Vlahovic), Gutierrez e Dodo della Fiorentina.