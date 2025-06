Cambiaso al Milan, ecco la prima offerta e la risposta della Juventus

Il Milan di Allegri fa sul serio per Andrea Cambiaso: la prima proposta ufficiale dei rossoneri e la risposta della Juventus

Da Theo Hernandez e Maignan a Modric e Cambiaso. La nuova era rossonera targata Tare-Allegri potrebbe iniziare con il botto. Sia in entrata che in uscita, infatti, il Milan è già attivissimo sul mercato nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione.

Con Theo Hernandez diretto in Arabia Saudita, in attesa del suo sì definitivo all’Al-Hilal, la dirigenza rossonera sta già pensando al possibile sostituto del terzino francese. Il nome in cima alla lista è quello di Andrea Cambiaso, come confermato nelle ultime ore: il big della Juventus piace tanto ad Igli Tare ed ovviamente a Massimiliano Allegri, che ha già lavorato con il laterale in bianconero.

“Sono contento di essere allenato da lui, mi ha dato fiducia sin dalla prima giornata e gli devo tantissimo”. Alla Juve Cambiaso parlava così del tecnico toscano. “A Max voglio un bene dell’anima, anche Landucci mi è stato sempre vicino. Quello che mi ha lasciato Allegri è l’equilibrio mentale: ricordo che all’inizio della scorsa stagione volevo spaccare il mondo e lui mi diceva “calma, calma”. Troppa foga mi portava fuori giri, è stato il primo a darmi due scarpe comode per andare lontano”. Il forte rapporto tra i due potrebbe così avvicinare Cambiaso al Milan. Nel frattempo, sarebbe in arrivo la prima offerta ufficiale dei rossoneri.

Calciomercato Juve, 30 milioni per Cambiaso: la risposta al Milan

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, il Milan offrirà 30 milioni di euro alla Juventus per Cambiaso. Una cifra importante, ma per quanto abbia rotto con la Juve, difficilmente verrà ceduto per questa cifra ad una diretta concorrente, fa sapere l’esperto di mercato.

A gennaio, dopo le sirene del Manchester City, la richiesta della Juve era addirittura arrivata a 70-80 milioni di euro. La sensazione è che potrebbero servire almeno 45-50 milioni per convincere il club bianconero. Il Milan è avvisato.