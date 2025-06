Juve: Inter e Napoli beffate, due rinforzi per Tudor

Comolli sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico croato. Sono possibili due colpi dopo alcune cessioni importanti

È una Juventus che prende forma dopo una stagione deludente. Nella giornata di domani, martedì 10 giugno, sarà presentato ufficialmente Comolli. Ma il direttore generale è da tempo al lavoro per cercare di dare a Tudor dei rinforzi utili per alzare il livello della rosa. La sessione speciale di calciomercato non dovrebbe regalare particolari movimenti alla Vecchia Signora. L’idea è quella di iniziare a rinforzare la rosa subito dopo il Mondiale anche per capire il destino della panchina.

Inizia a circolare con insistenza la voce di un possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus in caso di un fallimento con Tudor. Ma per il momento l’idea è quella di continuare con il croato e si è pronti a piazzare un doppio colpo. Secondo le informazioni del Quotidiano Sportivo, Comolli nei prossimi giorni accelererà sulle cessioni per andare a regalare al tecnico due rinforzi importanti per alzare ancora di più la rosa.

Calciomercato Juventus: Comolli scatenato, due colpi in arrivo

La Juventus vuole tornare al livello dopo un periodo non facile. Negli ultimi anni i bianconeri hanno avuto diverse difficoltà e questo ha reso molto complicato anche programmare il futuro. Ma Comolli è da tempo al lavoro per cercare di riportare la Vecchia Signora a lottare per obiettivi importanti e ci sono due giocatori nel mirino.

Stando a quanto riferito da QS, la Juventus avrebbe messo nel mirino sia Tonali che Gyokeres. Il primo è in uscita dal Newcastle e i bianconeri sembrano avere una posizione di vantaggio sull’Inter. Sul secondo i bianconeri vogliono muoversi soprattutto per fare una azione di disturbo al Napoli visto che i partenopei sono al lavoro per portarlo in Italia durante il calciomercato estivo. La Vecchia Signora è pronta a muoversi in anticipo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus punterà a rinforzare la rosa e i nomi di Gyokeres e Tonali sono nel mirino di Comolli per il prossimo calciomercato e vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Juventus: Tonali e Gyokeres nel mirino

La Juventus subito dopo le due cessioni potrebbero andare a sondare il terreno per Tonali e Gyokeres durante il calciomercato estivo per rendere la rosa ancora più forte.

Per adesso si è nel campo delle suggestioni. Naturalmente la strada fino a giugno è ancora molto lunga e le sorprese sono ormai possibili sul calciomercato.