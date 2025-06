Italia-Moldavia, caos totale: “Spalletti stasera non va in panchina”

Fa discutere la situazione sulla panchina dell’Italia: sarà divorzio con il Ct Luciano Spalletti dopo la gara contro la Moldavia

Il caos regna sovrano in Nazionale, con Luciano Spalletti esonerato dalla Federazione e che questa sera nella sfida contro la Moldavia siederà per l’ultima volta sulla panchina dell’Italia.

Fanno discutere le modalità e la tempistica del divorzio da Spalletti, con l’ormai ex Commissario tecnico che nella conferenza stampa della vigilia ha anticipato l’ufficialità della Federazione. Il presidente della FIGC Gravina adesso pensa a Claudio Ranieri per la sostituzione, con l’ex tecnico della Roma che potrebbe comunque conservare il ruolo di consulente all’interno della società giallorossa.

Il benservito a Spalletti prima della gara di Reggio Emilia contro la Moldavia ha generato diverse polemiche, con Tony Damascelli che attacca Gravina e la FIGC: “Se c’è una dignità, Spalletti questa sera non va in panchina. Non si presenta in campo, se non negli spogliatoio ai suoi giocatori, salutandoli per l’addio prima del match. Altrimenti diventa un funerale per sassofonisti a seguire il corteo. Sì, ci sarà qualche corsa per abbracciarlo e ci sarà qualche lacrima, ma sarebbe un repertorio stupido e falso”, ha detto il giornalista intervenendo sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

Italia, Damascelli attacca Gravina: “Spalletti abbandonato, il disordine regna sovrano”

Damascelli prosegue senza peli sulla lingua nella sua analisi: “L’altro errore di questa storia riguarda il presidente Gravina e con lui tutta la Federazione e il sistema calcio. Il disordine regna sovrano e il Ct è stato abbandonato, lasciato solo nella surreale conferenza di ieri. Non sono mai stato uno spallettiano e non l’ho mai ritenuto idoneo per fare il Commissario tecnico, pur ritenendolo un ottimo allenatore di club. Però ieri almeno lui ci ha messo la faccia e la propria onesta, al contrario di altri personaggi“.

Damascelli conclude nella sua analisi parlando dei possibili sostituti: “Ranieri e Pioli hanno ottenuto risultati importanti in Italia, con tanti giocatori stranieri però nelle proprie squadre. Se parliamo della Roma, che Ranieri ha fatto rinascere quando era praticamente morta, diversi stranieri hanno fatto la differenza. Se si esclude il portiere dove abbiamo un grande giocatore come Donnarumma, negli altri ruoli Ranieri aveva degli stranieri importanti alla Roma e che in Nazionale non troverebbe”.