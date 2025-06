Inter e Napoli spiazzate: pagano la clausola da 28 milioni

Potrebbe sfumare un obiettivo di mercato per le due big di Serie A: pagano la clausola rescissoria per anticipare Inter e Napoli

Potrebbero incrociarsi gli obiettivi tra Inter e Napoli sul mercato estivo. Sono diverse infatti le piste seguite dalle due squadre dopo l’avvincente duello scudetto nell’ultimo campionato di Serie A e che ha visto trionfare i ragazzi di Antonio Conte.

Tra questi spicca Jhon Lucumì, colonna del Bologna di Vincenzo Italiano che ha conquistato uno storico successo in Coppa Italia a spese del Milan. Il nazionale colombiano si è messo in grande evidenza e conquistato a suo di prestazioni un ruolo centrale nello scacchiere dei felsinei.

Rendimento di alto livello e che non poteva lasciare indifferenti le big del nostro campionato, con Inter e Napoli principalmente che hanno messo da tempo gli occhi su Lucumì. Il 26enne difensore ha un contratto in scadenza nel 2026 (con opzione per un altro anno) e inoltre nell’accordo con il Bologna è inserita una clausola che potrebbe essere decisiva per determinare il suo futuro.

Lucumì lascia la Serie A? L’Atletico fa sul serio e paga la clausola

Inter e Napoli seguono con molta attenzione Lucumì e stanno studiano un’offensiva per strapparlo al Bologna, anche se a cifre più basse rispetto a quelle che recita la clausola di rescissione.

Il colombiano ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, ritenuta eccessiva dai campioni d’Italia e dai nerazzurri considerando il contratto in scadenza. Occhio quindi in questo scenario alle mire per Lucumì dell’Atletico Madrid, che da qualche settimana sta seguendo con decisione l’ex mancino del Genk. Secondo la stampa spagnola, i madrileni sarebbero pronti a versare nelle casse del Bologna l’intera clausola per fregiarsi delle prestazioni di Lucumì e anticipare così la concorrenza di Inter e Napoli.

Il ‘Cholo’ Simeone è un estimatore del colombiano e vorrebbe portarlo nella capitale spagnola per rinforzare la retroguardia dell’Atletico. Un ostacolo non di poco conto per le due big italiane, con il Bologna che punta a massimizzare dalla possibile cessione di uno dei suoi gioielli in questa finestra del mercato.