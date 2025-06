Infortunio in Nazionale, lascia il ritiro poche ore prima del match

Prima dell’ultima gara in Nazionale prima delle vacanze, lo stop fisico all’improvviso: va ko una pedina importante, fuori causa per la partita di stasera

Lunedì dedicato ancora alle Nazionali, con diversi match di qualificazione ai prossimi Mondiali e con in campo l’Italia contro la Moldavia, in una gara delicatissima e che si svolgerà in un clima piuttosto particolare, per l’esonero già annunciato di Spalletti che avverrà subito dopo la sfida. Gli azzurri, reduci dal pesante ko contro la Norvegia, non possono già sbagliare per tenere vive le chances di qualificazione, mentre si discute della possibilità di vedere Claudio Ranieri come nuovo CT.

Intanto, la squadra dovrà cercare di fare quadrato ed esprimere una prestazione assai migliore rispetto a quella di venerdì sera a Oslo, cercando di raschiare il barile delle energie fisiche e mentali residue. Un aspetto che a stagione conclusa ha sicuramente il suo peso. Nel frattempo, si registra un infortunio dell’ultim’ora, che toglie di scena uno dei possibili protagonisti della serata.

Notizia che però non riguarda la Nazionale nostrana, ma la Scozia, che perde Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli era uscito dal campo nel corso del match perso contro l’Islanda venerdì sera zoppicando vistosamente e non essendo già arrivato in gruppo al meglio, con qualche piccolo acciacco eredità del finale di stagione. Motivo per il quale lo staff ha rimandato a casa sia lui che Tierney. Niente di particolarmente serio, comunque, ora per il giocatore partenopeo le meritate vacanze per poter recuperare con calma. A proposito di Napoli, anche Lobotka ha lasciato il ritiro della Slovacchia, ancora alle prese con problemi fisici dopo aver dovuto saltare le ultime gare di campionato.