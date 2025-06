“Dimissioni”: vergogna Italia, via insieme a Spalletti

L’Italia fatica tremendamente anche contro la modesta Moldavia: sta succedendo tutto nel primo tempo del match del Mapei Stadium

L’Italia fatica anche contro la Moldavia. La Nazionale di Luciano Spalletti, all’ultima in panchina da CT esonerato, ha sbloccato il match solo nel finale del primo tempo grazie a Raspadori ed aveva anche subito la rete dello svantaggio. Il fuorigioco di Nicolaescu ha salvato gli Azzurri, ma i tifosi insorgono sui social nonostante l’1-0.

Nel mirino, oltre ai calciatori Azzurri, c’è il presidente della FIGC Gabriele Gravina dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Sui social c’è chi chiede a gran voce le dimissioni del numero uno della Federcalcio, ritenuto il primo responsabile della crisi senza fine di questo ciclo Azzurro. Per il momento, però, a pagare sarà solamente il CT Spalletti. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, il presidente Federale spinge per l’arrivo di Claudio Ranieri. Sono ore decisive.

Il vero responsabile di questa vergogna è #Gravina #GravinaOut ha anche il coraggio di non mettersi mai in discussione, il che lo rende il più grande fautore di questo fallimento #ItaliaMoldova — Davide (@MungiveraDavide) June 9, 2025

Il punto più basso del calcio italiano #Italiamoldova — iamamavizz (@ama5910) June 9, 2025

Io 4 degli 11 titolari manco li convocherei, Spalletti li mette titolari:

Di Lorenzo, Dimarco, Raspadori, Ranieri — Matteooo🦎 (@ludissimo_) June 9, 2025



https://x.com/Iamsilvergdb/status/1932151424395161867

Fossi in #Ranieri, non mi rovinerei la carriera andando ad allenare la Nazionale più imbarazzante della storia#ItaliaMoldova — Daz (@DanyZull) June 9, 2025

Ma che è cantanti contro Moldova?#ItaliaMoldova — t y (@ci_tiziana) June 9, 2025

Ecco alcuni dei tweet più significativi su X raccolti da Calciomercato.it.