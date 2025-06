Leao vuole lasciare il Milan: “Il club è già stato informato”

Addio ai rossoneri da parte del portoghese: il punto della situazione riguardo la trattativa

Restyling. Si potrebbe utilizzare questa parola per parlare della situazione in casa Milan dopo una deludente stagione dove è sì arrivato un trofeo, ma anche un ottavo posto. Ora il club rossonero è chiamato a ricostruire.

E per ricostruire è stato chiamato Igli Tare in dirigenza e Massimiliano Allegri in panchina. Due novità nel giro di pochissimo tempo, che potrebbero non essere le uniche. Tijjani Reijnders è pronto ad accasarsi al Manchester City, ma l’olandese non sarebbe l’unico nome di rilievo in partenza. La possibilità di vedere Mike Maignan il prossimo anno in rossonero sembra sempre più ridotta al minimo: il francese ha il contratto in scadenza e se qualche tempo fa il rinnovo sembrava vicino, ora non lo è più. Il Chelsea deve alzare l’offerta, ma nel frattempo il club rossonero ragiona su tre nuovi profili. Anche Theo Hernandez resta sul piede di partenza, visto il contratto in scadenza nel 2026.

E a loro potrebbe aggiungersi anche Rafael Leao. Il portoghese piace molto al Bayern Monaco. In questo caso però, a differenza che per Maignan ed Hernandez, ci vorrà una proposta davvero convincente da parte del club tedesco.

Bayern su Leao, il giocatore ha già detto sì

Nel frattempo però ‘Sky Sport Deutschland’ sottolinea come il giocatore portoghese abbia già detto al Milan di voler lasciare il club.

Il lusitano avrebbe informato la società rossonera, che vorrebbe almeno garantiti 70 milioni di euro dalla sua cessione. Leao, come detto, piace al Bayern e ci sarebbero già state telefonate e contatti, ma nulla di avanzato o concreto. Dalla Germania riferiscono infatti che il Bayern, al momento, non ha ancora preparato un’offerta. Offerta che potrebbe comprendere, oltre che un importante esborso economico, anche l’inserimento di una contropartita tecnica. I nomi che circolano sono quelli del difensore Kim e dei centrocampisti Goretzka e Palhininha.

Il Bayern è alla ricerca di diverse opzioni per quanto riguarda la corsia sinistra dell’attacco, con alternative a Coman e Sané. E Leao sarebbe in prima fila.