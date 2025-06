Juventus, Comolli e Chiellini non perdono tempo: doppio colpo dal PSG

La nuova dirigenza della ‘Vecchia Signora’ al lavoro sul mercato in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione

Giorni caotici alla Juventus, dopo la scelta di John Elkann – pizzicato dalle telecamere di Calciomercato.it a Monaco per la finale di Champions tra Inter e PSG – di azzerare l’area tecnica del club bianconero.

Fuori Giuntoli dall’organigramma dirigenziale, al quale non è bastato il quarto posto acciuffato per i capelli e la conseguente qualificazione in Champions League. Poteri per l’area sportiva affidati a Comolli, con il francese ex Tolosa che sarà affiancato da Giorgio Chiellini e da un nuovo Direttore sportivo.

Intanto incombe il mercato alla Continassa, con la Juve intenzionata a consegnare dei rinforzi importanti a Tudor in vista del Mondiale per Club di metà giugno negli Stati Uniti. L’allenatore croato avrà un confronto a breve con Comolli e le sue quotazioni sono in ascesa per restare in panchina anche in vista della prossima stagione.

La Juventus raddoppia: Kolo Muani più Ramos dal Paris Saint-Germain

Da definire in primis c’è la questione sui prestiti, dove nel reparto offensivo spicca il file di Kolo Muani. Il francese ha aperto alla permanenza alla Juventus per il Mondiale e Comolli si è messo subito al lavoro per ottenere il via libera dal Paris Saint-Germain.

Solo in un secondo momento si discuterà invece con il sodalizio neocampione d’Europa della conferma di Kolo Muani anche per il futuro, con la ‘Vecchia Signora’ che punta a un nuovo prestito con diritto o obbligo di riscatto nell’estate 2026. I discorsi con il PSG comunque potrebbero estendersi ad altri profili, come ad esempio Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese continua ad avere poco spazio con Luis Enrique e nel trionfale match di Champions contro l’Inter è entrato in campo soltanto nel finale a giochi ormai fatti. Ramos chiede più spazio e non è da scartare quindi una cessione nel mercato estivo, con la Juve vigile sulla situazione dell’ex Benfica.

Comolli approfondirà i discorsi per il portoghese durante i colloqui per la permanenza di Kolo Muani, con il Paris Saint-Germain che valuterebbe il giocatore 40-45 milioni di euro. Ramos, assistito dal potente agente Jorge Mendes, nonostante il ruolo da panchinaro di lusso ha messo a referto 18 reti nella stagione in corso.