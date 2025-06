Juve: non solo Tonali, doppia operazione con il Newcastle

Il Mondiale per Club al momento è la priorità per i bianconeri. Ma si ragiona anche sul calciomercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico

La Juventus ragiona su come andare a rinforzare la rosa. In questo momento la priorità è rappresentata sicuramente dal Mondiale per Club. I bianconeri vogliono andare a fare una competizione di assoluto livello per mettersi alle spalle una stagione davvero molto complicata. Per questo motivo la società sta guardando con attenzione su quali giocatori puntare per riuscire a togliersi delle soddisfazioni importanti.

Secondo le informazioni di SportMediaset, il Newcastle ha individuato in Vlahovic il nome giusto per l’attacco e presto ci potrebbe essere un tentativo. La Juventus è fortemente interessata a Tonali, ma non è da escludere che si possa provare a chiudere una doppia operazione di calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro in questa possibile trattativa.

Calciomercato Juventus: doppio affare con il Newcastle, le ultime

La Juventus lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Tonali rappresenta un profilo che interessa davvero molto ai bianconeri, ma non è l’unico nome che stuzzica la Vecchia Signora per quanto riguarda il Newcastle. Comolli potrebbe sondare anche un altro obiettivo considerato l’eventuale tentativo del club inglese per Vlahovic.

Un sondaggio che potrebbe portare la Juventus a valutare la possibilità di fare un tentativo per Botman. Il difensore è un vecchio obiettivo di calciomercato dei bianconeri e l’ipotesi di uno scambio con Vlahovic è da tenere in considerazione visto che su Tonali per il momento non ci sono grandi margini inserendo il serbo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Non si hanno certezze e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro su come si potrebbe muovere il club torinese.

Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus non molla assolutamente la pista Botman e potrebbe sfruttare l’interesse del Newcastle per Vlahovic nel prossimo calciomercato. Vedremo come si muoveranno i bianconeri e cosa succederà nel prossimo futuro.

Mercato Juventus: Botman ritorna un obiettivo?

La Juventus ha bisogno di un centrale di livello e Botman sembra rappresentare un obiettivo importante per il prossimo calciomercato soprattutto visto l’interesse del Newcastle per Vlahovic.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa potrà accadere nel prossimo futuro in un affare destinato a tenere banco per diverso tempo.