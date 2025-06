Vlahovic al Milan: annuncio da Milano, c’è un solo ostacolo

La dirigenza rossonera cercherà di accontentare Allegri per nuovi colpi di scena. C’è un solo ostacolo per il trasferimento in rossonero di Vlahovic: la verità

Il Milan vuole subito tornare alla ribalta per competere in vista dello Scudetto. Il neo ds Tare è al lavoro per regalare subito nuovi acquisti a Massimiliano Allegri che ha accettato subito il progetto dei rossoneri. Dopo un’annata da dimenticare il club rossonero è al lavoro per ingaggiare Dusan Vlahovic, ma c’è solo un ostacolo per l’attaccante serbo.

Dusan Vlahovic è pronto a dire addio alla Juventus. L’attaccante serbo ha vissuto una stagione da dimenticare: l’arrivo di Tudor ha complicato i piani. In estate potrebbe arrivare subito la cessione per il bianconero che vorrebbe tornare a splendere di luce propria come un tempo. Nelle ultime ore ha ricevuto anche un’offerta dalla Turchia, ma pochi minuti fa è arrivato un nuovo annuncio da Milano. Dopo l’exploit alla Fiorentina in Serie A, è sbarcato in maglia bianconera realizzando inizialmente gol decisivi. Il suo feeling con la Juve si è spento giorno dopo giorno, ma ora vuole tornare subito a brillare in Serie A.

Calciomercato Milan, la mossa vincente per Vlahovic: c’è un solo problema

La dirigenza rossonera continuerà a pensare in grande per nuovi innesti di qualità. Il calciomercato è sempre molto attivo per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: ecco la mossa a sorpresa per risolvere l’ultima problematica.

Come svelato da SportMediaset, Dusan Vlahovic resta nel mirino del Milan targato Max Allegri. L’unico ostacolo è dettato dall’ingaggio che percepisce l’attaccante serbo della Juventus. La scadenza del contratto con il club bianconero arriverà nel giugno 2026 e così i rossoneri potrebbero approfittarne.

Tare è pronto a pensare subito ad un’alternativa per abbassare i costi del suo stipendio. Allegri lo vorrebbe a tutti i costi per puntare sull’attaccante della Juventus che conosce molto bene dai tempi dei bianconeri. Una mossa a sorpresa per continuare ad essere protagonista in Serie A: l’ultima decisione spetterà a lui visto che ha ricevuto offerte importanti anche dalla Turchia.

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca anche in vista del Mondiale per Club: Tudor lo lascerebbe partire subito puntando su Kolo Muani che piace molto all’allenatore croato. Un nuovo intreccio decisivo tra Milan e Juve per il serbo.