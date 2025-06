Inter: il Real lo scarica, affare alla Hakimi

L’arrivo di Chivu potrebbe portare i nerazzurri a cambiare un po’ il loro modo di agire sul calciomercato. E c’è una chance importante dai ‘Blancos’

Il Mondiale per Club è il primo vero test per Chivu. Il tecnico romeno presto sarà ad Appiano Gentile per preparare al meglio la competizione negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di fare il miglior torneo possibile per approcciare come si deve ad una stagione che si preannuncia assolutamente lunga.

Ma naturalmente in casa Inter si ragiona anche su come muoversi sul calciomercato. La linea di Oaktree non è cambiata e la scelta di Chivu potrebbe essere una sorta di conferma di come ci si comporterà in estate. Marotta resta comunque molto attento alle occasioni che potrebbero capitare durante la sessione e i fari sono puntati in casa Real Madrid. I Blancos lo potrebbero scaricare in caso di una buona proposta e l’Inter è pronta ad approfittarne per regalarsi una operazione importante.

Calciomercato Inter: addio Real Madrid, Marotta ci prova?

L’arrivo di Xabi Alonso sta portando il Real Madrid a rivalutare la posizione di diversi calciatori. Secondo quanto riferito da Don Balon, i Blancos starebbero ragionando sulla possibilità di privarsi di un calciatore comunque giovane e che in carriera ha dimostrato di essere molto utile a qualsiasi allenatore. Tutto questo rende un’occasione ghiotta in caso di tentativo da parte dei nerazzurri e vedremo se alla fine questo ci sarà.

Stando dalle notizie che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid potrebbe aprire ad una cessione di Eder Militao nel prossimo calciomercato. Una partenza che porterebbe molte squadre a sondare il terreno per il brasiliano e magari un pensierino lo potrebbe fare anche l’Inter che in difesa ha bisogno di giocatori come l’ex Porto. Per il momento si tratta di una suggestione più che un obiettivo concreto, ma vedremo come si svilupperà il tutto in futuro.

La situazione al momento è assolutamente sotto la stretta osservazione dell’Inter. In caso di una proposta importante da parte dei nerazzurri, allora Eder Militao potrebbe lasciare il Real Madrid nel prossimo calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà.

Mercato Inter: idea Militao per la difesa?

Eder Militao è un calciatore che in questi anni ha dimostrato tanta qualità e sembra davvero difficile che il Real Madrid decida di privarsi di lui. Ma è una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per l’Inter.

I rapporti fra i due club sono buoni e non è da escludere una operazione molto simile a quella di Hakimi: magari prestito con diritto di riscatto oppure acquisto a titolo definitivo con la recompra a favore dei Blancos.