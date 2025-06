Inter, non solo Inzaghi: via anche Marotta, ecco chi l’ha chiamato

Si muove un top club per il numero uno interista, rumours che fanno scattare l’allarme nell’ambiente

Il finale di stagione, per l’Inter, è stato molto più complicato del previsto e ha riservato non pochi colpi di scena e amarezze. Un peccato, per i nerazzurri, aver visto sfumare tutti gli obiettivi, dopo aver cullato la prospettiva del Triplete che a un certo punto appariva possibile. Anche questo, unito alla super offerta dell’Al Hilal, ha portato all’addio di Simone Inzaghi.

L’allenatore piacentino ha ritenuto concluso, dopo quattro stagioni, il suo percorso in nerazzurro. Ora, per il club milanese si apre una nuova era, con Chivu chiamato a raccogliere la sua eredità in panchina. E’ una Inter che proverà a ricostruirsi, partendo da un profondo rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Dopo i colpi Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri stanno provando a regalare al nuovo allenatore un attaccante da portare con sé al Mondiale per Club, in particolar modo Bonny.

E’ inevitabile comunque che nell’ambiente ci siano riflessioni e incognite da analizzare, per questo nuovo ciclo. C’è anche un possibile allarme dovuto all’eventuale addio anche del presidente Beppe Marotta.

Inter, brivido Marotta: contattato dal Manchester United

Perdere anche il numero uno, dopo l’addio dell’allenatore, sarebbe un duro colpo. Ma è una possibilità che esisterebbe, secondo l’insider di mercato ‘Enganche’, che ne ha parlato su ‘X’.

A suo dire, Marotta sarebbe stato contattato dal Manchester United, per farne la figura di riferimento per rilanciare il club, alle prese con un periodo di rottura prolungata e diversi anni lontano dai livelli cui aveva storicamente abituato. Va detto, però, che su questa ipotesi di mercato per il momento non si trovano conferme più qualificate, né in Italia né in Inghilterra. Situazione, in ogni caso, da monitorare, per capire quali saranno le reali prospettive dell’Inter dopo le recenti delusioni.