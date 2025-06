Inter, doppio regalo a Chivu: i ‘sosia’ di Lautaro e Thuram per 65 milioni – Calciomercato.it

Almeno un nuovo attaccante al Mondiale per Club: sprint Ausilio tra Inghilterra e Italia

Un attaccante per Chivu. Anzi, due. Nel lungo summit di venerdì, la dirigenza e l’allenatore rumeno hanno affrontato ovviamente anche l’argomento mercato. Dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, la priorità adesso è proprio una punta.

Taremi è sul mercato, Arnautovic e Correa vanno via a zero: dietro a Lautaro e Thuram c’è il vuoto, ecco perché Ausilio intende accelerare nei prossimi giorni sul versante attacco. Come appreso da Calciomercato.it, il Ds nerazzurro sta lavorando intensamente per Rasmus Hojlund.

Il danese è uno dei tanti giocatori presenti sulla lista d’uscita del Manchester United. Il club inglese punta a costruire una rosa a immagine e somiglianza di Amorim, inoltre c’è la necessità di far cassa e alleggerire il monte ingaggi. Come moltissimi dei suoi compagni, l’ex Atalanta viene da una stagione tutt’altro che esaltante, anche se alla fine è riuscito a ottenere un buon bottino di 10 gol.

Hojlund in nerazzurro due anni dopo

Ausilio avrebbe voluto prendere Hojlund già nel 2023, dopo la rottura con Lukaku, ma non c’erano i mezzi economici per soddisfare l’Atalanta e competere col Manchester United. I ‘Red Devils’ lo pagarono circa 75 milioni di euro bonus esclusi, una cifra esagerata al di là dell’ottimo potenziale e della buonissima stagione in maglia orobica.

Nelle due stagioni a ‘Old Trafford’, il ventiduenne non ha rispettato le enormi aspettative che si nutrivano nei suoi confronti, finendo ora sul mercato. L’Inter è disposta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, al massimo con obbligo condizionato. Il Manchester può aprire a questa formula, ma si parla di una richiesta di 40/45 milioni complessivi. Intermediari al lavoro per cercare una quadra.

Inter, Hojlund più Bonny: affare da circa 20 milioni

Hojlund sarebbe la terza punta, la primissima alternativa all’intoccabile coppia Lautaro-Thuram. La quarta, almeno nei piani del club, dovrà essere Ange-Yoan Bonny, il quale ha caratteristiche simili a Thuram e che Chivu conosce benissimo per averlo già allenato al Parma.

L’Inter è da mesi sulle tracce di Bonny, assistito da quel Pastorello che ha curato – insieme al figlio dell’ormai ex tecnico interista – il passaggio di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. 2003 come Hojlund, il transalpino ha realizzato 6 gol nella stagione appena conclusa ed è nei radar pure del Napoli. I ducali lo valutano circa 20 milioni di euro.